Begoña Oro lleva sus historias de amistad, humor y aventuras a la Feria del Libro de Sevilla

La escritora Begoña Oro participará los próximos 7 y 8 de noviembre en la Feria del Libro de Sevilla - SM

(Información remitida por la empresa firmante)

La creadora de la popular ardilla Rasi y autora de Amigas 100 % se encontrará con sus lectores los días 7 y 8 de noviembre en la Feria del Libro de Sevilla.

Con más de cien libros publicados y más de un millón de ejemplares vendidos de La pandilla de la ardilla, Begoña Oro es una de las voces más reconocidas de la literatura infantil y juvenil española.

Sevilla, 4 de noviembre de 2026.– La escritora Begoña Oro participará los próximos 7 y 8 de noviembre en la Feria del Libro de Sevilla, donde tendrá la oportunidad de encontrarse con sus lectores y firmar ejemplares de sus libros.

Autora de algunas de las colecciones infantiles más populares de SM, como La pandilla de la ardilla, protagonizada por Rasi, y de novelas juveniles como Pomelo y limón y Croquetas y wasaps, Begoña Oro acaba de sumar a su trayectoria Amigas 100 %, una nueva colección que aborda con humor y sensibilidad la amistad, las emociones y los cambios que acompañan la llegada a la adolescencia.

ENCUENTROS Y FIRMAS CON BEGOÑA ORO

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

· 11:00–12:00 h | Caseta de la librería Buks.

· 18:00–19:00 h | Caseta de la librería Botica.

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

12:00–13:00 h | Caseta de la librería Baobab.

De la ardilla Rasi a Amigas 100 %: historias para crecer leyendo

Con más de cien títulos publicados, Begoña Oro ha construido una trayectoria que abarca desde las primeras lecturas hasta la narrativa juvenil. Su colección La pandilla de la ardilla ha superado el millón de ejemplares vendidos, mientras que novelas como Pomelo y limón y Croquetas y wasaps han alcanzado conjuntamente más de 130.000 ejemplares vendidos en todo el mundo.

Su nueva colección, Amigas 100 %, publicada por SM, presenta a cuatro chicas que coinciden en una academia de inglés y descubren que, aunque son tan diferentes como las estaciones del año, sus diferencias también pueden unirlas. La serie combina humor, emoción y elementos interactivos, como test, juegos y curiosidades.

Reconocida con premios como el Gran Angular, el Lazarillo y el Cervantes Chico, Begoña Oro es una de las autoras destacadas de la literatura infantil y juvenil española.

ENTREVISTAS Y CONTACTO DE PRENSA

Los medios interesados en entrevistar a Begoña Oro, ampliar información o cubrir las actividades pueden ponerse en contacto con:

Comunicación SM España

comunicacionsm@info.grupo-sm.com

Carmen Palomino - (34) 649 454 680