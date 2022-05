Bricomart busca Talento Joven en la feria de empleo JOBarcelona, que celebra su décima edición el 31 de mayo en el Camp Nou, apostando por su formato más innovador. El próximo 31 de mayo BRICOMART recibirá a los candidatos en su stand para informarles sobre sus oportunidades profesionales. La compañía busca perfiles tanto digitales como expertos en el sector del retail especializado en la Construcción

BRICOMART llega a JOBarcelona University and Graduate Talent Acquisition Job Fair en busca de talento joven para sus Programa de Aceleración del Desarrollo de Talento, tanto en retail (profesionales para logística, cajas y comercio), como en sus oficinas centrales (Supply Chain, diversas oportunidades en el área Digital como Analistas Funcionales de SAP, perfiles para la Oficina del Dato, técnicos y expertos en Ciberseguridad, ingenieros informáticos, y el resto de áreas de la compañía).



Con el continuo crecimiento y la transformación digital que, en los últimos años, está experimentando el sector del retail especializado en la Construcción, BRICOMART se ha posicionado como empresa líder entre los profesionales de la reforma.



La apuesta por la digitalización y el modelo omnicanal, implantado ya en todo el territorio, está consolidando su modelo de negocio como el más seguro, rentable y exitoso.



La empresa, perteneciente al Grupo Internacional ADEO, sigue cosechando éxitos gracias a su sólido plan de expansión. Un plan que tiene Cataluña como uno de sus principales focos a corto plazo con aperturas como la prevista a final de este año en Tarragona.



Desde la compañía hacen una fuerte apuesta por las personas y el talento. Un ejemplo son sus programas de Talento Joven Telémaco y Apolo. En ellos, ofrecen un contrato indefinido desde la incorporación y un espacio de desarrollo a personas con capacidad de liderazgo y autonomía, así como de toma de decisiones en entornos de dinamismo y compañerismo. También a través del Programa Scouting de acceso al primer empleo, destinado a estudiantes que aún no han finalizado o acaban de terminar sus estudios.



BRICOMART es una empresa joven, reflejo de la diversidad de nuestra sociedad, con una clara política de inclusión y diversidad, reafirmando su compromiso de aportar un Impacto Positivo a la sociedad, a través de las personas y el entorno. Además, con una fuerte apuesta por la cultura de compartir entre sus Colaboradores/as convirtiéndolos en accionistas de una empresa líder en el sector.



El próximo 31 de mayo BRICOMART estará en el stand G11 del JOBarcelona University and Graduate Talent Acquisition Job Fair que se celebrará en el Camp Nou de Barcelona. Los participantes podrán visitar el stand durante toda la jornada, desde las 9:30h hasta las 19:00h.



BRICOMART es el Almacén de la Construcción y la Reforma dirigido a los profesionales del sector. Pertenece al grupo Adeo, líder en Europa y tercer grupo mundial del sector de venta de bienes de consumo para el acondicionamiento del hábitat.



BRICOMART, presente en España desde 2006, cuenta con 4.800 colaboradores y 30 Almacenes que funcionan con modelo omnicanal en Andalucía (Sevilla - Alcalá de Guadaíra y Bormujos, Málaga, Almería), Asturias (Oviedo), Baleares (Mallorca), Canarias (Las Palmas), Castilla y León (Valladolid, Burgos, Salamanca), Cantabria (Santander), Cataluña (Barcelona -Badalona, Sant Quirze del Vallès, Terrassa- y Lleida) ), Galicia (Santiago de Compostela y Lugo), Madrid (Alcobendas, Alcorcón, Majadahonda, Leganés, Rivas, Usera), Murcia, País Vasco (Bilbao- Sestao y Galdakao), Comunidad Valenciana (Finestrat, Massanassa y Castellón) y Zaragoza.



• En esta nueva edición de JOBarcelona además participarán más de 100 empresas y entidades que ofrecerán más de 4000 ofertas de empleo, así como prácticas y todos los tips de orientación profesional.



• El congreso contará con actividades como speed datings, IT hackathon, conferencias, entrevistas, talleres, gamificaciones, presentaciones, y mucho más.



• La organización espera atraer al mejor talento en su edición más experiencial y tecnológica, para conectarlo con las empresas que apuestan por los jóvenes



Para participar, los candidatos deben registrarse gratuitamente en www.jobarcelona.com y descargar la entrada. Además, pueden aplicar a ofertas, apuntarse a conferencias, workshops y actividades. La consultoría fundadora y organizadora del evento, Talent Point, presenta esta décima edición en su formato más innovador.



Contacto

Nombre contacto: Marta Llauder

Descripción contacto: Talent Point

Teléfono de contacto: 636643770