COMUNICADO: Brunch -In The Park: El festival de música más comprometido con Barcelona

Con el lema 'Alegría y Compromiso' el festival arranca su séptima edición con el cartel más potente hasta la fecha y con una implicación feminista, social y sostenible

Brunch - In The Park ha presentado su séptima edición bajo el lema ‘Alegría y Compromiso’ que incluye un cartel de lujo de la mano de un fuerte compromiso social y medioambiental hasta ahora nunca visto en ningún otro festival de ámbito nacional. Es el festival de referencia de música electrónica del sur de Europa que convertirá todos los domingos de verano de la Ciudad Condal en un punto neurálgico de música y actividades en familia, con gastronomía, estrellas del panorama musical y nuevas promesas locales, además de actividades para los más pequeños en un entorno único.

El festival dará comienzo este próximo domingo 1 de julio en los Jardines de Joan Brossa, y cuenta con artistas de primer nivel internacional como Paul Kalkbrenner, Carl Cox, Richie Hawtin, The Black Madonna o Paco Osuna entre otros.

Para Loïc Le Joliff, Co-fundador de Brunch – In, representando la parte de “Alegría” del festival, ha querido destacar que “el Brunch es un evento abierto a todo el mundo, en el que no hay límite de edad ni diferencia de géneros”. Brunch - In The Park es “Alegría”, un lugar al aire libre donde las personas disfrutan de la mejor música, los niños de actividades lúdicas, y donde se pueden encontrar una gran oferta de mercadillos locales y foodtrucks km0.

Paco Osuna productor y unos de los DJ más importante del panorama nacional “He crecido en este barrio y en los últimos años ha cambiado una barbaridad. Significa mucho para mí tocar en mi barrio y en un espacio que te permite ir con tus hijos”.

Patricia Altisent, una de las impulsoras de artistas femeninas de la escena electrónica apunta que “Hace años que trabajo con Loïc y todo su equipo y por encima de todo, resaltaría que de verdad escuchan lo que se está produciendo y dan oportunidad a conocer a gente joven y a los nuevos talentos”.

Todo festival debe tener “Alegría” pero también una gran parte de “Compromiso” con lo que le rodea. En palabras de François Jozic, Co-fundador de Brunch – In, que ha querido destacar el aspecto más comprometido del evento: “Los festivales son plataformas fantásticas para difundir valores como para devolver al barrio todo lo bueno que recibimos de él. Por eso, este año hemos apostado más que nunca por desarrollar actividades que generen una mejor calidad de vida a los vecinos y vecinas”. “Queremos reducir al máximo la contaminación acústica disminuyendo su impacto a 0, y comprometernos con el barrio dejando el recinto incluso más limpio de lo que ya estaba”, señala Jozic.

La organización ha querido remarcar sus valores de igualdad, feminismo y sostenibilidad. Para ello, se realizarán actividades como el reciclaje de todos los envases de vidrio convirtiéndolos en arena de silicato para abastecer las playas. También han reducido el consumo de plástico prohibiendo las cañitas y utilizando materiales y recipientes biodegradables. Por otro lado, se recolectan todos los envases de plástico para reciclarlos y reconvertirlos en camisetas que estarán disponibles como merchandising en la próxima edición.

Otro de los compromisos de festival es con el colectivo LGTBI junto al Observatori Contra l’Homofòbia, en el que tendrá un espacio diseñado para atender cualquier incidencia y además de hacer frente a la discriminación y la homofobia que se pueda producir en los eventos. Eugeni Rodríguez, Presidente de ‘l’Observatori Contra l’Homofòbia’, ha comentado que “la alegría es la base de la vida y nuestro compromiso es que cualquier espacio sea seguro, amable y sin agresiones, por eso estamos presentes en el festival para dar apoyo y asistencia a cualquier persona que lo pueda necesitar”.

Además, Brunch - In fue el primer festival en adherirse al protocolo ‘No Callem’ contra las agresiones sexuales y el acoso durante las fiestas, contando con un stand de información y atención psicológica en todos sus eventos.

Social Fooding es la fundación de Brunch – In The Park desde el 2017, su objetivo es luchar contra el hambre en Barcelona recogiendo los excedentes alimentarios del festival y de restaurantes colaboradores para entregarlo a las familias más necesitadas con la ayuda de una red de ONGs amigas. “Impedir que la comida acabe en la basura y proporcionar alimentos a aquellos que lo necesitan es nuestra razón de ser”. “Con la comida sobrante podemos dar de comer a las familias más necesitadas de Barcelona" apunta Maite Ferre coordinadora de la Fundació Social Fooding. La iniciativa ha crecido hasta el punto de recoger cerca de cuatro toneladas de alimentos.

Mercè Amat de Bona Voluntat en Acció: “La relación con Brunch - In empezó en el 2015 cuando nos llamaron a la puerta y nos dijeron queremos ayudaros. Desde entonces gracias a ellos ya hemos conseguido más de 1.500 kg de alimentos y más de 20.000€ en aportaciones económicas” y añade que “con su compromiso hemos podido ayudar cerca de 160 familias del barrio de Poble Sec en riesgo de exclusión social”.

Como todos los años, el festival ha diseñado un amplio abanico de actividades para que las familias puedan disfrutar de la experiencia del evento. Dentro de la programación del Petit Brunch habrá sesiones especiales de baile y hulla hoop, zona de malabares, maquillaje fantasía, actividades de ocio como el rocódromo, toboganes acuáticos para distintas edades para refrescar las tardes de verano.

