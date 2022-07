El Camino de Santiago por Gran Canaria, una opción para runners y ciclistas

(Información remitida por la empresa firmante)

El Camino de Santiago, también se puede hacer en la isla de Gran Canaria, de Sur a Norte

En condiciones normales 2022 no hubiera sido Año Jacobeo, como sí lo fue 2021. Sin embargo, debido a la vigencia de la pandemia de Covid-19, las autoridades vaticanas decidieron alargar la celebración hasta este año.



Hay multitud de rutas que llevan hasta Santiago, epicentro del peregrinaje, aunque no todas ellas son tan populares como el archiconocido Camino Francés. Uno de los senderos menos conocidos recorre, curiosamente, la isla de Gran Canaria. Esta ruta, lejos de llevar a los peregrinos hasta la Catedral de Santiago de Compostela, comienza en el Faro de Maspalomas y termina en la Iglesia Matriz de Santiago de Los Caballeros, en Gáldar.



Con el paso del tiempo los peregrinos ya no son los únicos que recorren la isla de sur a norte, o al revés. El buen tiempo y la orografía única de la isla han hecho de Gran Canaria el destino perfecto para deportistas de todos los niveles que buscan aprovechar las condiciones idóneas de la isla para mejorar su rendimiento.



Gran Canaria se ha convertido en el epicentro de numerosas competiciones y eventos relacionados con el triatlón. Es el caso del Desafío La Titánica, el Anfi Challenge o el Training Camp de Planeta Triatlón, que ha reunido a más de 70 participantes en su segunda edición.



Allí se han dado cita triatletas de la talla de Iván Raña, primer campeón del mundo de triatlón nacional; Sara Pérez, triatleta internacional y campeona del mundo de Challenge Family; su entrenador Jaime Menéndez de Luarca, los medallistas paralímpicos Alex Sánchez Palomero -bronce en Tokio- y Héctor Catalá -plata en Tokio-; Pello Osoro, varias veces campeón de España o Saleta Castro, ganadora de IRONMAN.



Acostumbrados a las largas distancias, han querido rendir homenaje al camino de Gran Canaria, recorriendo sus 65 kilómetros en dos etapas, en bicicleta y a pie.



El camino de Santiago grancanario, en dos etapas

En la primera etapa se enfrentaron a la ascensión ciclista al Roque Nublo, con una subida de 40 kilómetros que casi no concede tregua. La segunda etapa se llevó a cabo el viernes 10, con una ruta de trail en la que partían desde el Campamento del Garañón, en las inmediaciones del Nublo.



En esta penúltima jornada, previa a la despedida del sábado, los participantes del Training Camp Planeta Triatlón 2.0 completaron una ruta de 27 kilómetros con un ascenso de +600 metros y un descenso de -2.100 que les llevó a recorrer en el interior de Gran Canaria, hasta llegar al Templo Santiago de Los Caballeros de Gáldar.



Allí fueron recibidos las autoridades del municipio canario al mismo tiempo que disfrutaron de un avituallamiento en la Plaza de Santiago y fueron certificados como peregrinos del Camino de Santiago de Gran Canaria.







