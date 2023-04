Campaña de Renta 2022-2023: los seguros de vida se pueden desgravar

(Información remitida por la empresa firmante)

Antes de realizar la declaración del Impuesto IRPF con los ingresos del año 2022, es interesante saber qué partidas pueden descontarse y cuáles afectan a cada hogar. Elmejorsegurodevida.com, experto en seguros de vida ayuda a ahorrar explicando qué primas se pueden desgravar y en qué casos

Madrid, 18 de abril de 2023.- La campaña de la Renta 2023 de la Agencia Tributaria comprende desde el 11 de abril al 30 de junio de 2023, aunque el plazo límite para domiciliar el pago es tres días antes. Los seguros vida son algunas de las pólizas que se pueden desgravar este año en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pero solo en algunas circunstancias específicas. Los autónomos también se pueden desgravar el seguro médico, 500€ por miembro de la familia y un importe total de 4.500€.



Cómo ahorrar en la cita con Hacienda

Es un trámite del que no se libra nadie al menos una vez al año y qué en muchas ocasiones provoca insomnio y dolores de cabeza, por miedo a tener que desembolsar una importante cantidad de dinero y que puede repercutir en la salud de la economía familiar, sobre todo si los ingresos no son siempre estables o se trabaja por cuenta ajena.



Así, antes de rellenar el formulario de la declaración de este año, es importante calcular primero los ingresos y estudiar las instrucciones de la Agencia Tributaria de cómo realizarla, para que no se escape ninguna deducción. Estas cambian cada ejercicio, por lo que los gastos deducibles del año pasado quizás no lo sean este.



Conocer las partidas que desgravan en la renta del año pasado pueden suponer un importante ahorro para el declarante en 2023



1. Todas las personas que adquirieron una vivienda antes del 1 de enero de 2013 y disponen de un seguro de vida ligado a la hipoteca, pueden desgravar hasta un 15% de las cantidades destinadas a la compra de la casa y al pago del seguro de hogar y de vida, hasta un máximo de 9.040 euros al año. Esta deducción se aplica a todos los seguros de vida, sin que sea obligatorio adquirirlo con el banco.



2. Los seguros de vida hipoteca adquiridos con el banco llegan a ser hasta tres veces más caros que los contratados con una aseguradora externa. Por desgracia, es un dato no suficientemente conocido y, aunque está prohibido por la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de créditos inmobiliarios, las entidades bancarias siguen ligando la concesión de un préstamo a la contratación de las pólizas. Esta mala praxis ya está siendo reconocida en numerosas sentencias judiciales.



3. Las deducciones en caso de fallecimiento también son interesantes para evitar pagos cuantiosos a Hacienda. La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas señala que, al recibir esta indemnización por fallecimiento del titular, el beneficiario debe liquidar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD), igual que si fuera una herencia. Pero el pago de este impuesto varía según la Comunidad Autónoma de residencia y el grado de parentesco.



Si el heredero del seguro de vida es ascendiente, descendiente o cónyuge del titular de la póliza, está exento de abonar hasta el 99% del impuesto ISD en la mayoría de España.



En resumen, estudiando las partidas que desgravan se puede ahorrar mucho en la declaración de la Renta 2023. Entre estos casos se encuentran los seguros de vida, que interesa no contratar con el banco para no pagar más de los necesario por las mismas coberturas.



