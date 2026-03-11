La carrera solidaria 10K Reset Running supera los 1.000 inscritos en su cuarta edición

Salida Reset Running 2025 - JAIRO DÍAZ

El Puerto de Santa María, 11 de marzo de 2026.

La prueba, que cuadruplica su participación desde su primera edición, destinará íntegramente su recaudación a la Asociación Autismo El Puerto

La carrera popular solidaria 10K Reset Running ha superado ya los 1.000 inscritos cuando aún falta más de una semana para su celebración, casi 300 corredores más que en la pasada edición y confirma el crecimiento sostenido de esta prueba deportiva en los últimos años.

La organización prevé alcanzar los 1.200 participantes, lo que supondría cuadruplicar la cifra registrada en su primera edición, cuando tomó la salida con 300 corredores.

“Estamos muy ilusionados por la acogida de esta cuarta edición y la evolución de este proyecto solidario, que tiene un impacto positivo tan importante en la sociedad”, señalan desde la organización.

Reset Running nació impulsada por RESET THE ART OF BODY con el objetivo de demostrar que el deporte puede ir más allá de la competición y convertirse en una herramienta de impacto social. Cada edición destina el 100% de los beneficios recaudados a una entidad social.

En esta ocasión, la recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Autismo El Puerto, reforzando el compromiso del evento con el tejido asociativo local y con proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) y sus familias.

Más información sobre el evento y el proceso de inscripción puede consultarse en la web oficial de la carrera:

https://www.resetrunning.com

A pesar de su carácter solidario, la prueba se ha posicionado como la carrera solidaria con mayor dotación económica en metálico de España dentro de su categoría. La clasificación general absoluta masculina y femenina repartirá premios económicos hasta el décimo puesto, con 800 euros para el primer clasificado, 350 para el segundo y 150 para el tercero.

El modelo del evento combina así el atractivo competitivo para corredores con el componente solidario, lo que ha permitido atraer tanto a atletas populares como a participantes de diferentes puntos del país.

La organización ha reforzado además los servicios al corredor para esta edición. Tras la prueba, los participantes contarán con servicio de fisioterapia, zona específica de descanso y estiramientos para facilitar la recuperación.

Como novedad en esta cuarta edición, el evento incorporará una zona infantil, ampliando el enfoque familiar de la prueba y facilitando que corredores y acompañantes puedan disfrutar de la jornada.

El evento está impulsado por RESET The Art of Body, un proyecto centrado en bienestar, deporte y estilo de vida saludable cuyo club principal puede consultarse en:

https://resetpeople.com