Jornada solidaria - CONSULTIA

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 23 de noviembre de 2026.

Casa Caridad, entidad social de referencia en la atención a personas en situación de vulnerabilidad, y Consultia Business Travel, compañía especializada en la gestión integral de viajes corporativos, han celebrado hoy una jornada de voluntariado en la sede en Valencia de la organización solidaria. El encuentro ha reunido a cerca de 20 personas, entre profesionales de Consultia, clientes y proveedores, que han colaborado en el clasificación y distribución de alimentos y han tenido la oportunidad de conocer de primera mano la labor que desarrolla la entidad.

Durante la mañana, los participantes se han acercado a la realidad de las personas atendidas por Casa Caridad, han conocido sus recursos y han compartido un espacio de sensibilización sobre la exclusión social y las necesidades de quienes atraviesan situaciones de especial dificultad. La jornada ha combinado el conocimiento de la labor asistencial de la entidad con la participación activa en sus iniciativas de apoyo social.

Fundada en 1906, Casa Caridad es una entidad social de referencia en la atención a personas sin hogar y en riesgo de exclusión. Su labor abarca la cobertura de necesidades básicas, como la alimentación y el alojamiento, así como el acompañamiento social y los recursos orientados a favorecer la autonomía personal y la inclusión.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de Consultia Business Travel con una responsabilidad social corporativa basada en la participación activa y la colaboración con entidades sociales. A través de este tipo de experiencias, la compañía busca contribuir a causas de impacto social y fomentar una mayor sensibilización sobre las realidades que afectan a las personas en situación de vulnerabilidad.

Esta jornada se suma a otras iniciativas solidarias impulsadas por Consultia Business Travel. Durante la pandemia, la compañía puso en marcha la campaña «Regreso a casa», con la que facilitó la repatriación de más de 800 personas que se encontraban fuera de España durante las restricciones de movilidad. Asimismo, colaboró con la Fundación Juntos por la Vida en una iniciativa de ayuda humanitaria a personas desplazadas por la guerra de Ucrania, aportando apoyo logístico de transporte para facilitar su llegada a lugares seguros. A estas acciones se suma también el compromiso de la compañía con proyectos de conservación y desarrollo local en África a través de Duna Lodge, una iniciativa orientada a la protección de la biodiversidad marina y costera en Mozambique y la generación de oportunidades para las comunidades locales.

Acerca de Consultia Business Travel

Consultia Business Travel es una compañía española especializada en la gestión integral de viajes de negocios. Fundada 2010 con el propósito de transformar y digitalizar la movilidad corporativa, la empresa combina el asesoramiento personal experto con el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas. A través de Destinux, su solución global propia de gestión de viajes corporativos, las organizaciones automatizan y centralizan todo el proceso de desplazamiento —desde la reserva y la gestión de gastos hasta el análisis de datos y la medición del impacto ambiental (ESG)— desde un único entorno digital, garantizando la eficiencia presupuestaria y el cumplimiento de las políticas internas de viaje, siempre acompañados de los profesionales de la empresa. Además, Destinux® es el primer SaaS del sector Business Travel certificado conforme a la norma ISO 27001, acreditando los más altos estándares de seguridad en la gestión y protección de la información.