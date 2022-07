Centro de adicción Sevilla (CAS) participa en la rehabilitación de Andreas Lutz, vocalista de O'funk'illo

(Información remitida por la empresa firmante)

CAS, centro líder en Andalucía en tratamiento de adicciones, presenta el caso de éxito del proceso de rehabilitación realizado al artista Andreas Lutz, que cuenta de primera mano desde redes sociales la recuperación de la adicción que sufría desde hace tiempo, gracias al tratamiento aplicado por los profesionales del centro

Con el tratamiento basado en el método de la mayéutica aplicado por el centro que consiste en el cuestionamiento personal, Andreas evolucionó muy favorablemente, hubo cambios en su comportamiento y generaron cambios en sus actitudes. Aplican el principio de honestidad "radical" que es necesario para que una persona con problemas de adicciones lo supere e instaure un modelo de vida mejor al que tenía en el momento de comenzar el proceso de deshabituación y rehabilitación.



El cantante ha contado a través de varios vídeos en su perfil de Instagram, su progreso en la rehabilitación que ha llevado a cabo para recuperarse de "los malos hábitos adquiridos".



Según palabras de Andreas: "Voy progresando firmemente. Paso a paso, en manos de profesionales, aquí en mi tierra por parte de mi madre", "Uno tiene miedo, no es capaz de pedir ayuda por sí solo, no pasa nada por hacerlo, hay que ser valiente y pedir la ayuda que uno necesita, a la familia, a profesionales… En mi caso toqué fondo, pedí ayuda a la familia y mediante una intervención familiar, pusimos distancia con la sustancia. Lo primero que experimento es miedo, terror, angustia a lo que va a pasar, lo que se me viene encima, pero a la vez muy motivado y esperanzado por el cambio".



Con el hashtag #ajierrosaludablefuerteyfeliz, iniciativa que le acompaña en cada una de sus publicaciones, promueve un estilo de vida alejado de la adicción y el objetivo de perseguir la estabilidad que busca encontrar en su vida. Comenta: "Estoy orgulloso de mí, agradecido desde lo más profundo de mi alma por la ayuda y esta oportunidad de vida. Tengo ganas de reconquistarlo todo, paso a paso, despacito y con buena letra. Este es mi propósito".



Con su caso, Andreas Lutz pretende dar visibilidad a este problema y acabar con el tabú que existe de hablar sobre la adicción y los prejuicios que giran en torno a los adictos.



Una forma de llegar a otras personas que están pasando por la misma situación y no dan el paso por miedo al rechazo y el estigma que se produce en estos casos.



El artista no solo ha tenido el apoyo incondicional de su familia y amistades, sino también el del equipo de profesionales de Centro de Adicción Sevilla, que le ha guiado y acompañado durante todo el proceso. Comenta Andreas: "Cuando vuelvo de mi estancia en Suiza, me pongo en manos de CAS, Centro de Adicción Sevilla, donde empiezo un tratamiento ambulatorio y en el que estoy ahora mismo inmerso. Empiezo terapia psicológica y hago mucho deporte de contacto con Sutemi Mairena. Aprendo herramientas para recuperar relaciones con mi familia y amigos. Las cosas empiezan a ir muy bien, empiezo a disfrutar de una manera sana y limpia, pero uno no puede confiarse ni bajar la guardia. Gracias a @juanjapongutierrez mi Psicoterapeuta 'UN GENIO'".



El equipo humano de centro de adicciones CAS tiene un gran cariño a Andreas y están muy orgullosos de su recuperación y valentía por visibilizar su caso.



No hay que sentirse avergonzado por reconocer un problema de este tipo, las adicciones son una enfermedad y hay que tratarlas como tal.



Si se tiene un problema con las adicciones o se sabe de algún familiar o amigo/a que necesite ayuda contactar con los centros de desintoxicación de CAS, estarán encantados de ayudar llamando al 955 692 436 – 664 672 914.



Son ya más de 900 familias las que han confiado en CAS para afrontar estas situaciones difíciles. Gracias al trabajo del centro y el esfuerzo y ganas de salir adelante por parte de los pacientes han conseguido recuperar la vida de muchas personas y devolver una sonrisa a sus familiares.



"No hay mayor recompensa que ver de nuevo a una familia feliz".



