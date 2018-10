COMUNICADO: El Centro Médico Gómara incide en la importancia de cuidar la piel tras el verano

Publicado 28/09/2018 14:57:09 CET

Tratamientos de ácido hialurónico, mesoterapia, relleno de arrugas y más, cobran especial interés en los cuidados de belleza después del período estival

Una vez terminado el verano y con ello la exposición al sol muchas personas notan que su piel ha perdido hidratación, han aparecido nuevas manchas, o incluso arrugas y arañas vasculares. En el centro de estética Gómara en Pamplona conocen la importancia de cuidarse y ofrecen diversos servicios estéticos especializados en depilación láser, rejuvenecimiento y reparación.

Con más de 15 años de experiencia a sus espaldas, la doctora Agurtzane Garate, licenciada en medicina por la Universidad del País Vasco, comenzó su andadura con la depilación láser y, posteriormente, fue ampliando sus conocimientos en medicina estética, siempre pendiente de las últimas novedades ofreciendo las últimas tendencias en sus servicios y especializándose cada vez más.

El valor de cuidar la piel

La piel es el reflejo del bienestar interno, pero también es el escudo de todas las agresiones externas. Cada vez más centros médicos ofrecen servicios para mejorar el aspecto y rejuvenecer.

Pero no hay soluciones milagrosas si no se previene antes. El centro estético Gómara explica la importancia de una adecuada protección solar para prevenir todas las lesiones cutáneas que se pueden presentar como las manchas y las arrugas. La alimentación es otro de los aspectos que se deben cuidar siempre. “Somos lo que comemos”, afirman muchos expertos. Y por último, pero no menos importante, está el uso del retinol. Este producto es un potente antiarrugas compuesto por vitamina A que incorporan muchos de los cosméticos que se utilizan hoy en día.

Por ello, el centro estético de Pamplona con su web, centroesteticapamplona.com pone a su disposición un amplio abanico de tratamientos y métodos y ofrece el mejor cuidado a sus pacientes. La especialización del centro de medicina estética en todos su servicios es un punto importante para la confianza de cualquier cliente.

¿Qué tratamientos se pueden encontrar en Gómara?

Son diversos los tratamientos y métodos que el centro estético propone. La depilación láser es, sin duda, uno de sus servicios estrella. El pelo ya no será molestia sea cual sea la zona que se quiera tratar: axilas, piernas, abdomen,brazos, cara, espalda, glúteos, tórax, manos, entrecejo y barba. El presupuesto puede variar dependiendo de la zona y el número de sesiones que se puedan necesitar.

Dentro del campo de la medicina estética los tratamientos con ácido hialurónico son cada vez más conocidos por sus múltiples beneficios. Es un proceso simple e inmediato que ayuda a rejuvenecer la piel, asimismo, al ser el ácido hialurónico una sustancia propia del cuerpo lo convierte en un método no invasivo. Además de retrasar el envejecimiento e hidratar en profundidad, se puede utilizar para dar volumen en zonas como los labios.

Otro tratamiento que está cobrando verdadera relevancia en el campo estético es la mesoterapia, especialmente la que se aplica al tratamiento de la alopecia. Con el paso de los años y con los cambios estacionales se acentúa la caída de pelo. Un problema capilar puede ser motivo de inseguridad de muchas personas, pero gracias a la mesoterapia capilar se puede mejorar significativamente el crecimiento del cabello.

El procedimiento consiste en la aplicación de vitaminas a través de pequeñas inyecciones por todo el cuero cabelludo. Con esto se pretende estimular el crecimiento capilar desde dentro a partir de los nutrientes inyectados. Una vez realizado el tratamiento, el paciente notará los resultados a partir de los 3 meses luciendo un cabello más fuerte de raíz a puntas.

Definitivamente, sea cual sea la preocupación, el centro estético Gómara podrá dar la mejor solución que esté en su mano. Primera consulta completamente gratis.

Contacto

Nombre contacto: Marisa