Los centros educativos del deporte que han resistido a la pandemia en España, según Fivestars IGS

Con la llegada del coronavirus se puso de manifiesto que muchos centros educativos del deporte no habían previsto el salto a la era digital. Los grandes del sector, con un programa principalmente presencial, perdieron más de 150 millones de facturación en el primer año de la pandemia. La gran dificultad que supuso la educación en el deporte provocó que los centros formativos más adaptados al mundo digital se adaptasen rápidamente y sin problemas a las nuevas reglas de juego

El coronavirus ha modificado algunos de los hábitos deportivos de los ciudadanos y ha puesto de manifiesto la importancia que el deporte tiene para mantener el equilibrio físico, mental y emocional intacto. De hecho, según un estudio de ASICS Research, el 80 % de los encuestados afirmó que estar activos durante el confinamiento les hizo sentirse mejor físicamente y, sobre todo, mentalmente.



Según un informe de la consultoría Más, durante el confinamiento la mayoría de personas que aseguran haber hecho deporte lo han realizado siguiendo actividades y entrenamientos disponibles en internet (37,4 %) y solo el 20,4 % han entrenado siguiendo las actividades y entrenamientos propuestos por su centro deportivo mediante su web, aplicaciones o similares. Esto muestra que muchos centros no se habían adaptado a lo digital.



Las empresas del fitness y centros deportivos, que basaron su oferta y su programación en clases presenciales, se están adaptando ahora hacia lo digital, conscientes de la importancia que tiene lo virtual en los últimos años y que los jóvenes y adolescentes, un importante colectivo dentro de los centros deportivos, están acostumbrados y dominan a la perfección las nuevas tecnologías.



Tras la pandemia, se encuentra un escenario completamente diferente en el que la tecnología ha dado un importante paso adelante y que algunos centros de enseñanza deportiva ya habían previsto. Es el caso, por ejemplo, de Fivestars International Graduate School, una escuela de formación de ciencias del deporte que basa en la digitalización la clave de su éxito.



El director general de Fivestars, Rafael Romero, ya advirtió en una entrevista realizada a la Agencia Efe en abril de 2020 que los centros deportivos estaban viviendo “un cambio de era” y tenían que “reconvertirse a servicios digitales”. Este empresario afirma que en este proceso de reconversión de lo presencial a lo virtual los entrenadores personales pueden tener "una oportunidad de oro" atendiendo a sus clientes por videoconferencias y redes sociales a través de un servicio realmente profesional.



