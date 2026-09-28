CEOMA elige a la ciudad de Santander para celebrar el XIII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores

Bajo el título ‘Un nuevo paradigma de cuidados para la sociedad de la longevidad’, el congreso se perfila como un espacio de encuentro para profesionales y entidades que buscan reflexionar sobre políticas públicas y legislativas vinculadas a los mayores

La Asamblea General de CEOMA ha elegido por unanimidad a la ciudad de Santander para celebrar los días 23 y 24 septiembre de 2027 el XIII Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores centrado en los cuidados de larga duración, el edadismo y la capacitación

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de septiembre de 2026.- La Asamblea General de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) celebrará el XIII Congreso Nacional de Organizaciones de mayores bajo el título ‘Un nuevo paradigma de cuidados para la sociedad de la longevidad’ los días 23 y 24 de septiembre de 2027 en Santander.

Esta nueva edición girará en torno a dos ideas fundamentales; un primer foco estará situado en la construcción de un sistema de cuidados de larga duración basados en la dignidad, la sostenibilidad y un segundo foco estará puesto en las narrativas que estigmatizan a las personas mayores desde el edadismo y que ponen en riesgo el ejercicio de sus derechos humanos.

Nuevos retos ante la longevidad

España está entrando en el siglo de la longevidad marcado por completo por el envejecimiento de la población. En la actualidad, más de 10 millones de personas tienen 65 años o más y la previsión es que dentro de veinte años esta cifra supere los 15 millones; un crecimiento que revela la alta esperanza de vida de la población. Por este motivo se perfilan nuevos retos y desde CEOMA señalan que “están ligados a los derechos, la autonomía y la capacidad de decisión y no únicamente a la dependencia o a la atención asistencial”, explica el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana.

El congreso pondrá rumbo durante dos días hacia un nuevo debate sobre la vejez, situando la participación social, el bienestar, la salud y la capacidad como nuevos ejes de la longevidad. El XIII Congreso, que se podrá seguir en streaming, estará precedido por dos jornadas técnicas presenciales destinadas a personas que trabajan con personas mayores. Ya en el Congreso, el primer eje que se presentará será el de ‘Cuidados’, que acercará los nuevos modelos, las comunidades que ejercen el cuidado, el análisis de las políticas públicas y la reforma normativa, al igual que se presentará el papel que ejerce el sector privado y el impacto de la tecnología.

El segundo eje sobre el que versará la decimotercera edición del congreso se presentará bajo el título ‘Relatos y Derechos’, un debate enfocado sobre dos realidades que pivotan sobre las personas mayores como son el edadismo y el capacitismo. Algunos conceptos como la dignidad, la toma de decisiones, la solidaridad intergeneracional y la sostenibilidad social y financiera serán los que marquen el compás del compromiso social urgente que rodea a las personas mayores.

Entidades vinculadas a las personas mayores y profesionales del sector se darán cita en Santander el próximo año con el objetivo de crear un punto de encuentro, reflexión e incidencia en las políticas legislativas que defiendan los derechos de las personas mayores en una sociedad cada vez más longeva. Para el presidente del Comité Organizador del Congreso, Francisco Gómez Nadal, de UNATE, La Universidad Permanente, esta cita permitirá “crear un punto de encuentro, reflexión e incidencia en las políticas legislativas que defiendan los derechos de las personas mayores en una sociedad cada vez más longeva”.

Los profesionales asistentes tendrán la oportunidad un año más de renovar y compartir conocimientos sobre los cuidados, la tecnología, hacerse oír y concienciar en torno al abuso y el maltrato en la vejez o la soledad no deseada. Nuevamente, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) busca colocar en el punto de mira los grandes desafíos y retos de las personas mayores. Como han indicado en la Asamblea General de CEOMA, la próxima edición nace con la intención de “dar respuesta a un contexto marcado por el acelerado envejecimiento de la población española mientras la calidad de vida durante ese proceso no es la mejor y la participación de estos grupos en la vida social no es la deseable”.

De cara al congreso, CEOMA trabajará en una guía denominada ‘Caja de herramientas para la Sociedad de la Longevidad’ con el que pretende seguir participando activamente en los grandes retos de la población senior, mejorando su calidad de vida y participación social.

Confederación Española de Organizaciones de Mayores

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones. Más información: www.CEOMA.org

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