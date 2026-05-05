CEOMA impulsa EL JUBILADO, una comedia que denuncia el edadismo y reivindica los derechos de los mayores

Foto de cartel de la obra 'El Jubilado', una producción de CVA - CVA

(Información remitida por la empresa firmante)

La obra ofrece una visión humana y real del impacto adverso de los prejuicios y los sesgos de nuestra sociedad

Producida por Gómez y Cruzado Producciones y dirigido por Esperanza Lemos, está protagonizada por Leo Washington. Miranda Collado y José Carabias

Madrid, 5 de mayo de 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) anuncia su apoyo institucional al estreno de EL JUBILADO, una comedia teatral escrita por Leoncio López Álvarez y dirigida por Esperanza Lemos, que aborda con humor, sensibilidad y profundidad el impacto emocional de la jubilación y los estereotipos edadistas presentes en nuestra sociedad y en el ámbito laboral.

La obra, producida por Gómez y Cruzado Producciones, se estrenará en el Teatro Amaya de Madrid el próximo 9 de junio, con tres únicas funciones: 9, 13 y 26 de junio.

Una comedia que retrata la jubilación como un terremoto emocional y social

La obra sigue a Fernando, un arquitecto recién jubilado que irrumpe en escena con una energía juvenil desbordante, decidido a demostrar que la jubilación es “el mayor premio de la vida”. Su entusiasmo, sin embargo, contrasta con la mirada lúcida y agotada de Carmen, su esposa, que continúa en activo y sufre en primera persona los sesgos edadistas en su empresa.

A través de situaciones hilarantes —desde cursos absurdos a emprendimientos sin sentido-, la obra revela:

La crisis de identidad que emerge cuando el trabajo deja de definirnos

La presión social por “seguir siendo productivos” incluso después de retirarnos

La carga invisible que recae sobre las parejas y familias durante esta transición

La expectativa de disponibilidad permanente del talento sénior (“como tienes tiempo…”)

La fragilidad de la vida y la urgencia de redefinir qué significa vivir bien

La pieza combina humor inteligente, crítica social y emoción, culminando en un mensaje poderoso: “A mis años no voy a empezar una vida nueva; con la que tengo usada es más que suficiente.” (cita del texto).

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, afirma: “El Jubilado aborda con humor y sensibilidad una realidad que afecta a millones de personas: el edadismo y la dificultad de transitar hacia una nueva etapa vital sin perder dignidad ni identidad. Desde CEOMA apoyamos esta obra porque contribuye a visibilizar los derechos, el valor y la voz de las personas mayores, y lo hace desde un lenguaje accesible, humano y profundamente necesario”.

Edadismo y pérdida del talento senior con enfoque artístico

EL JUBILADO utiliza la comedia como herramienta para iluminar un problema estructural: el edadismo y la pérdida de valor del talento sénior en un mundo que envejece aceleradamente. La obra plantea, desde una situación cotidiana y reconocible, preguntas que atraviesan hoy a departamentos de RRHH, equipos directivos, responsables de sostenibilidad y profesionales del ámbito social:

¿Qué ocurre cuando una persona deja de ser “productiva” según los estándares actuales?

¿Cómo gestionan las organizaciones la transición hacia la jubilación?

¿Qué papel juegan la experiencia, la memoria corporativa y el liderazgo sénior en la sostenibilidad empresarial?

¿Qué impacto emocional y social tiene el edadismo en la vida de las personas?

¿Estamos preparados para una sociedad donde viviremos más años que nunca?

La obra combina humor, ternura y crítica social para mostrar que la jubilación no es un final, sino una transformación, y que la convivencia intergeneracional es clave para el futuro de nuestras empresas y comunidades.

Marisa Cruzado, socia de Gómez y Cruzado Producciones, señala: “Esta obra nace del deseo de contar, con humor y verdad, lo que rara vez se dice en voz alta: que la jubilación es un terremoto emocional, social y familiar. El Jubilado reivindica el talento sénior, desmonta prejuicios y nos invita a repensar cómo queremos vivir el tiempo que ganamos. Para nosotros, producirla es un acto de compromiso cultural, de justicia social y de toque de atención a empresas, gobiernos y sociedad en general que todavía no sabe cómo aprovechar el conocimiento, la experiencia y el talento de las personas mayores”.

Protagonizada por Leo Washington, Miranda Collado y José Carabias, el mensaje de la obra conecta directamente con los objetivos de CEOMA y con los retos de sostenibilidad social ODS 3 – Bienestar y salud emocional; ODS 5 y 10 – Igualdad y reducción de desigualdades por edad; ODS 8 – Trabajo decente y gestión responsable del talento y ODS 11 – Comunidades inclusivas y resilientes.

Las entradas ya están a la venta en la web del Teatro Amaya.

CEOMA

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org

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