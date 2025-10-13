CEOMA lamenta los casos de "deshumanización" y pide políticas públicas para combatir la soledad no deseada

(Información remitida por la empresa firmante)

HALLAN MUERTO A UN HOMBRE EN SU CASA DE VALENCIA 15 AÑOS DESPUÉS.

Según CEOMA, "lo sucedido en Valencia debe hacer reflexionar a la sociedad para detectar situaciones de soledad extrema y de falta de relaciones, especialmente las familiares y las de vecindad".

Madrid, 13 de octubre de 2025.- El presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Fernández Santillana, ha lamentado hoy que "empiecen a producirse casos de deshumanización" como el hallazgo de este fin de semana del cadáver de un hombre que llevaba muerto en su casa de Valencia 15 años sin que nadie alertara de su desaparición y ha pedido combatir la soledad no deseada con políticas públicas integrales y un refuerzo de las redes comunitarias.

Fernández Santillana ha insistido en que acabar con el aislamiento social debe ser "una responsabilidad colectiva". Para intentar evitar situaciones como la de Valencia, ha asegurado que es imprescindible "reforzar los servicios públicos de atención y proximidad, recuperar y reforzar centros sociales, culturales y comunitarios como lugares de encuentro intergeneracional y fomentar la participación de las organizaciones de mayores en redes de voluntariado y espacios de coordinación".

Además, según el presidente de CEOMA, "se debería incluir la detección de la soledad no deseada en la atención primaria de salud, formando a profesionales sanitarios que puedan identificar señales de aislamiento social".

Fernández Santillana ha hecho un llamamiento para que "lo sucedido en Valencia haga reflexionar a la sociedad" y sirva para "reconocer la importancia de cuidar, valorar y acompañar a las personas mayores". "Más allá de la soledad no deseada, que no implica necesariamente vivir solo, hay que detectar las situaciones de soledad extrema, de falta de relaciones, especialmente las familiares y las de vecindad. Seamos más humanos y eso implica hablar, compartir y estar disponibles para los demás", ha concluido.

CEOMA.

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas.

