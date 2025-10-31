CEOMA recibe una Mención de Honor en los Premios Supercuidadores 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

La Confederación obtiene esta distinción por su "liderazgo en el envejecimiento activo y la defensa de los derechos de las personas mayores en el ámbito nacional e internacional".

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha destacado que desde la organización trabajan "para que las personas mayores tengan visibilidad, participación y respeto, y para que su papel sea reconocido como esencial en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

Supercuidadores es una entidad impulsada por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) cuyos premios reconocen desde hace 11 años "la excelencia en el cuidado y la responsabilidad social".

Madrid, 31 de octubre de 2025.- La Confederación Española de Organizaciones de mayores (CEOMA) ha recibido hoy una Mención de Honor en la categoría Tercer Sector Nacional de los Premios Supercuidadores 2025, unos galardones que otorga desde hace 11 años esta entidad impulsada por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). CEOMA ha obtenido esta distinción por su "liderazgo en el envejecimiento activo y la defensa de los derechos de las personas mayores en el ámbito nacional e internacional".

Los premios, que se han entregado hoy en el Auditorio Rafael del Pino en Madrid, reconocen la excelencia en el cuidado y la responsabilidad social "atendiendo a criterios de impacto social, innovación, sostenibilidad y contribución al desarrollo de los cuidados". El jurado ha premiado a personas, entidades e instituciones en once categorías, además de conceder tres Menciones de Honor "por su contribución en el ámbito de los cuidados y atención a las personas vulnerables". Además de CEOMA, han recibido la Mención de Honor en la categoría del Tercer Sector en el ámbito nacional, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), y en el ámbito local, la Fundación ASTIER.

El presidente de CEOMA, José Luis Santillana, ha agradecido el reconocimiento en nombre de la Confederación y ha destacado que esta distinción "pertenece a todas las personas mayores que, a través de nuestras asociaciones, defienden sus derechos y hacen oír su voz en una sociedad que aún debe aprender a valorar su experiencia". Además, ha añadido que "en CEOMA trabajamos cada día para que las personas mayores tengan visibilidad, participación y respeto, y para que su papel sea reconocido como esencial en la construcción de una sociedad más justa y solidaria".

El objetivo de estos galardones es visibilizar la labor de los cuidadores familiares y profesionales, así como reconocer el compromiso social, la innovación y la responsabilidad corporativa de empresas, entidades y administraciones públicas en el ámbito de los cuidados y la dependencia.

CEOMA.

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org.

