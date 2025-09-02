CF San Nicolás, único centro en Murcia con la FP de Movilidad Segura y Sostenible presencial y online

(Información remitida por la empresa firmante)

El Centro de Formación Profesional San Nicolás se convierte en el único centro de la Región de Murcia que ofrece el ciclo de Grado Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible, disponible en modalidad presencial y online. Una titulación pionera que responde a la creciente demanda de especialistas en movilidad y seguridad vial

Región de Murcia, 2 de septiembre de 2025.- El Centro de Formación Profesional San Nicolás ha incorporado a su oferta educativa el ciclo de Grado Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible, convirtiéndose en el único centro de la Región de Murcia que imparte esta titulación oficial, tanto en modalidad presencial como online.



Una titulación pionera y única en la Región

Este ciclo formativo prepara a futuros profesionales en ámbitos como la educación vial, la seguridad en el transporte y la movilidad urbana, sectores en pleno crecimiento. La formación responde a una alta demanda laboral, con prácticamente pleno empleo para los titulados debido a la escasez de especialistas en este ámbito.



La implantación de este ciclo supone un paso adelante en la apuesta por la Formación Profesional de calidad en la Región de Murcia, ya que hasta ahora no existía ningún centro autorizado para impartir estos estudios. Con ello, los estudiantes murcianos ya no tendrán que desplazarse a otras comunidades para acceder a esta titulación oficial, lo que supone una oportunidad real de formación sin salir de la región.



Salidas profesionales de futuro

Según el portal oficial TodoFP, la titulación habilita para trabajar como formador vial, asesor en planes de movilidad de entidades públicas y privadas y educador en programas de seguridad vial. Se trata de perfiles profesionales estratégicos que contribuyen a mejorar la seguridad en las carreteras, reducir la siniestralidad y fomentar modelos de transporte más sostenibles.



En un momento en el que la Unión Europea y el Gobierno de España apuestan firmemente por la movilidad sostenible y la transición ecológica, contar con profesionales especializados en este campo es una necesidad evidente. Las políticas de descarbonización, los planes de movilidad urbana sostenible (PMUS) o las campañas de seguridad vial requieren técnicos cualificados capaces de diseñar, implementar y evaluar medidas efectivas para mejorar la movilidad y la seguridad de los ciudadanos.



Declaraciones institucionales

Para el equipo directivo de CF San Nicolás, este nuevo ciclo supone un hito en la oferta educativa de la Región:



"Queremos formar a los profesionales que liderarán la movilidad segura y sostenible en los próximos años. Se trata de una titulación que responde a una necesidad social y laboral, con una inserción prácticamente inmediata y que aporta un valor añadido a la formación de nuestros alumnos", ha señalado Martirio Ortega, Directora del centro.



Una metodología flexible y adaptada

El ciclo se imparte en modalidad presencial y online, lo que permite al alumnado adaptar sus estudios a sus circunstancias personales y profesionales. La modalidad online garantiza que estudiantes de cualquier punto de la Región de Murcia, o incluso de fuera de la comunidad, puedan cursar la formación con acceso a materiales digitales, tutorías virtuales y un seguimiento personalizado.



Por otro lado, la modalidad presencial ofrece la ventaja del contacto directo con el profesorado y con los recursos técnicos disponibles en el centro, como simuladores, aulas equipadas con tecnología avanzada y prácticas en entornos controlados que reproducen situaciones reales de seguridad vial.



El programa combina clases teóricas con prácticas aplicadas, fomentando competencias clave como la comunicación, la capacidad de análisis de datos de movilidad y la aplicación de nuevas tecnologías al transporte seguro y sostenible.



Experiencia y trayectoria del centro

Además de esta FP exclusiva, CF San Nicolás cuenta con más de 25 años de experiencia en la formación de profesionales y ofrece una amplia gama de ciclos formativos en sectores estratégicos como la prevención, las emergencias y la logística:



• Técnico en Emergencias Sanitarias



• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales



• Técnico en Emergencias y Protección Civil



• Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil



Con más de 80 certificados oficiales impartidos, una bolsa de empleo activa y convenios de colaboración con empresas e instituciones, el centro se posiciona como referente en la Región de Murcia en la preparación de profesionales altamente demandados.



Empleabilidad y convenios con empresas

El centro colabora estrechamente con entidades públicas y privadas que demandan técnicos formados en movilidad segura, lo que facilita la incorporación de los egresados al mercado de trabajo. Las prácticas de Formación en Centros de Trabajo (FCT) se realizan en empresas y organismos relacionados con la seguridad vial, la educación en movilidad y la gestión del transporte.



La experiencia de cursos anteriores en otros ciclos demuestra que más del 80% de los titulados encuentra empleo en menos de seis meses tras finalizar sus estudios. En el caso de la FP de Movilidad Segura y Sostenible, esta cifra se prevé incluso superior debido a la escasez actual de profesionales especializados.



Una apuesta por la Región de Murcia

La implantación de esta FP supone también un refuerzo para la Región de Murcia en su compromiso con la formación de calidad. Al convertirse en pionera en este ámbito, la comunidad se coloca en el mapa nacional de la movilidad segura, aportando profesionales que podrán trabajar tanto a nivel local como en proyectos nacionales e internacionales.



"Nuestro objetivo es ofrecer a los alumnos las herramientas necesarias para convertirse en referentes en un sector en constante evolución. Estamos convencidos de que la formación en movilidad segura y sostenible marcará la diferencia en el futuro laboral de muchos jóvenes y profesionales en activo", añade José Ferrer, Coordinador del ciclo.



Matrícula abierta

El plazo de matrícula ya está abierto para el curso 2025/2026. Los interesados pueden obtener más información en la página web oficial del centro.



Más información: https://cfsannicolas.com/fp-movilidad-segura-sostenible-murcia/





Contacto

Nombre contacto: Departamento de Comunicación – CF San Nicolás

Descripción contacto: Centro de Formación San Nicolás , SL

Teléfono de contacto: 667782606

