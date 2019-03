Chema Martinez ficha por PuntoSeguro.com

Publicado 26/03/2019 10:13:11 CET

PuntoSeguro.com, el primer comparador de seguros de vida en recompensar el ejercicio físico en España acaba de nombrar a Chema Martínez como su nuevo embajador

El atleta que fuera Campeón de Europa de los 10.000 metros ha declarado: “Como ya voy teniendo años, me puse a buscar un buen seguro de vida para proteger a mi familia. Los que me conocen saben que no puedo parar de moverme, por lo que cuando descubrí un seguro que me cuanto más me muevo más barato me sale, no tuve dudas. Tengo mi seguro de vida en PuntoSeguro.com”

El #RetoPuntoSeguro recompensa la actividad física de los clientes de vida con rebajas de hasta 120€ al año. Además, dedica una parte de las primas a fines sociales. En 2019 financiará la construcción de una escuela en Kpari ( Benin).

Chema Martinez:"Me gustó la idea, no solo por el dinero que me iba a ahorrar, sino por el hecho de que mis kilómetros también valían para contribuir a causas sociales. Que PuntoSeguro haya pensado en mi como embajador de su marca es todo un honor”

El estreno de Chema Martínez como imagen de PuntoSeguro viene acompañado de una original campaña publicitaria en la que Chema se desdobla para hablar consigo mismo sobre los seguros de vida activa y los seguros hipotecarios.

Acerca del #RetoPuntoSeguro

Partiendo del concepto de la gamificación los usuarios tienen acceso a una App móvil que monitoriza su actividad física diaria y contabiliza cada movimiento.

Cada mes el usuario debe superar un reto individual que le da derecho a un descuento, y un reto global, con el que entre todos consiguen que PuntoSeguro colabore con la Fundación Alaine en la construcción de la Escuela PuntoSeguro en Benin, dónde el objetivo es que 90 niños de entre 9 y 15 años puedan estudiar y sacarse el graduado escolar.

Acerca de PuntoSeguro

PuntoSeguro es la correduría de seguros digital especializada en seguros de vida líder en España. La Insurtech con sede en Madrid nació en el año 2005 y en 2018 ha intermediado 2 millones de euros de seguros de vida riesgo.

