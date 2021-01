El ciclo Foros de UIC Barcelona ahonda en la nueva mirada de la arquitectura tras la COVID-19

El ciclo de conferencias, organizado por UIC Barcelona School of Architecture, se celebrará en formato en línea y estará abierto a todo el público

Bajo el título "Expectations", esta nueva edición arranca el próximo 27 de enero y se extenderá hasta finales de abril con dos conferencias al mes

La chilena Cazú Zegers, referente de la arquitectura latinoamericana actual, el economista Santiago Niño-Becerra o el crítico holandés Hans Ibelings, editor de The Architecture Observer, son algunos de los ponentes de esta nueva edición

Barcelona, 14 de enero de 2021. El ciclo de conferencias Foros de UIC Barcelona School of Architecture, cita anual imprescindible en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, pone en marcha una nueva edición en formato en línea que se extenderá desde el 27 de enero hasta el próximo 28 de abril.

Bajo el título "Expectations" ("Expectativas"), Foros 2021 conducirá las reflexiones en torno al escenario de reconstrucción derivado de la crisis de la COVID-19 en todos los ámbitos de la sociedad, con especial foco en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. El ciclo está dirigido, por tercer año consecutivo, por los profesores Guillem Carabí y Fredy Massad. "Es necesario y responsable adoptar una nueva mirada ética, política, económica, social, de hábitos y costumbres. Ya no son válidos los buenos propósitos por el medio ambiente, la economía circular, la sostenibilidad, el reciclaje o el reparto de los bienes de producción. Tenemos la responsabilidad de incorporar todos estos elementos sin dilación y sin solución de continuidad. El planeta ya no avisa, se rebela", explican.

Dos conferencias al mes en formato en línea

El ciclo se inaugura el próximo 27 de enero con la conferencia de la arquitecta chilena Cazú Zegers, referente de la arquitectura latinoamericana contemporánea. Sus proyectos arquitectónicos, como el premiado Hotel Tierra Patagonia (Hotel del Viento), indagan en la relación entre arquitectura y territorio desde una visión poética que pone en valor el lugar y sus culturas. Ha ejercido como profesora en varias escuelas y universidades, como la Yale School of Architecture, la Universidad de Talca o la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 2019 fue reconocida como uno de los dieciocho mejores arquitectos vivos del mundo por la revista Elle Decor NY y, en 2020, la revista Forbes la incluyó en su listado "Arquitectas latinoamericanas que derriban barreras".

La segunda conferencia tendrá lugar el 10 de febrero, con la intervención del conocido economista catalán Santiago Niño-Becerra. Catedrático de Economía Económica por la Universidad Ramon Llull, ha publicado numerosos libros, entre los cuales destacan El crash del 2010 (2009), La economía. Una historia muy personal (2015) o su reciente Capitalismo (1679-2065), editado en 2020. Colabora con multitud de medios de comunicación nacionales e internacionales y ofrece conferencias tanto a nivel estatal como internacional.*

El 24 de febrero, intervendrá en Foros 2021 el historiador y crítico de arquitectura holandés Hans Ibelings. Es editor del The Architecture Observer (Montreal/Ámsterdam) y enseña en la Facultad de Arquitectura, Paisaje y Diseño John H. Daniels de la Universidad de Toronto. Antes de trasladarse a Canadá en 2012, fue editor y redactor de A10 - new European architecture, una revista que fundó en 2004 junto con el diseñador gráfico Arjan Groot. Anteriormente, destacó como autor de un exitoso libro, titulado Supermodernism: Architecture in the Age of Globalization.

El ciclo continúa el 10 de marzo con la conferencia de la historiadora del arte portuguesa Dalila Rodrigues, actual directora del monasterio de los Jerónimos y de la torre de Belém, en Lisboa. Tiene una larga experiencia al frente de varios museos y centros de arte en Portugal, ha dirigido el Museo Nacional Grão Vasco, el Museo Nacional de Arte Antiguo o la Casa de las Historias Paula Rego. Ejerce, además, como profesora catedrática invitada del Colegio de las Artes de la Universidad de Coímbra, investigadora del Centro de Estudios de Arte, Arqueología y Ciencias del Patrimonio (CEAACP) y fue vocal del Consejo Directivo de la Asociación Trienal de Arquitectura de Lisboa.

El 24 de marzo, intervendrá en Foros 2021 el escritor, activista y profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, Jorge Riechmann. Además de por sus poemarios, Riechmann ha destacado en los últimos años por ensayos de gran lucidez como ¿Derrotó el smartphone al movimiento ecologista? (2016),¿Vivir como buenos huérfanos? (2017), Ecosocialismo descalzo (2018) y Otro fin del mundo es posible (2019). Escribe, además, su propio blog www.tratarde.org

El 14 de abril será el turno del arquitecto y experto en cine Jorge Gorostiza. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre cine y arquitectura desde los años noventa y, entre los años 2000 y 2005, ejerció como director de la Filmoteca Canaria. Participa en los jurados de numerosos festivales cinematográficos e imparte conferencias en escuelas de arquitectura de toda España y en centros culturales.

Foros 2021 se cierra el 28 de abril con una conferencia a cargo del norteamericano Justin Stearns, profesor asociado de Arab Crossroads Studies en la Universidad de Nueva York de Abu Dabi. Sus intereses de investigación se centran en la intersección del derecho, la ciencia y la teología en el Oriente Medio islámico premoderno y ha publicado varios libros y artículos sobre estas materias.

Sobre Foros

Foros es un ciclo anual de conferencias que organiza UIC Barcelona School of Architecture en el que profesionales de prestigio, nacionales e internacionales, comparten su visión de la arquitectura a través de sus trabajos. Todas las conferencias están abiertas a estudiantes, profesionales del sector y a todo aquel que desee participar.

Sobre UIC Barcelona School of Architecture

UIC Barcelona School of Architecture es una escuela de arquitectura comprometida con el crecimiento intelectual, profesional y personal de quienes la forman. Un modelo docente que se fundamenta en la atención personalizada, el aprendizaje práctico basado en la integración de todas las áreas de conocimiento, la tecnología de vanguardia y un profesorado con experiencia internacional. UIC Barcelona School of Architecture forma a arquitectos capaces de afrontar los retos de la sociedad.

