Dr. Tinahones SEEDO - FYCE

(Información remitida por la empresa firmante)

- La ciencia apuesta por el estilo de vida mediterráneo para combatir la obesidad de forma realista y sostenible

• El Dr. Francisco José Tinahones ha analizado en el XXI Congreso Nacional de la SEEDO los datos y el impacto del estudio PREDIMED en la salud metabólica y la prevención de la obesidad.

• La ponencia forma parte del simposio “Dieta, estilo de vida y salud: evidencia científica y biomarcadores”, que se ha celebrado en el marco de este encuentro científico multidisciplinar que reúne a especialistas en Cádiz del 25 al 27 de noviembre.

• La evidencia respalda un enfoque integral basado en el conjunto de hábitos y el estilo de vida. En este contexto, en adultos sanos, el consumo moderado de bebidas fermentadas, como la cerveza, siempre acompañado de alimentos y en compañía, puede integrarse en un estilo de vida equilibrado.

Cádiz, 26 de noviembre de 2026. ¿Cómo combatir el sobrepeso sin caer en soluciones temporales ni dietas restrictivas difíciles de mantener? ¿Qué nos dice la ciencia sobre el impacto real de nuestros hábitos diarios? Estas cuestiones centran parte del debate del XXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), que se celebra del 25 al 27 de noviembre en Cádiz. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)*, el 40 % de los adultos españoles tiene sobrepeso y un 17 % sufre obesidad, lo que sitúa esta patología como uno de los grandes desafíos sanitarios, sociales y económicos de nuestro tiempo.

Bajo el lema “Moviéndose desde Cádiz hacia el cambio de la obesidad: Ciencia, Acción y Salud”, el encuentro reúne estos días a profesionales de distintas disciplinas para avanzar hacia un abordaje más integral de la obesidad y centrado en las personas. El programa combina los últimos avances científicos con la práctica clínica y aborda cuestiones como la nutrición, los estilos de vida, el ejercicio físico o los nuevos tratamientos, claves para avanzar en la prevención, el diagnóstico y el manejo de la obesidad.

Dieta Mediterránea y evidencia científica: las claves del estudio PREDIMED

En la primera jornada del congreso ha tenido lugar el simposio “Dieta, estilo de vida y salud: evidencia científica y biomarcadores”, liderado por el Dr. Francisco José Tinahones Madueño, especialista del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, catedrático de Medicina en la Universidad de Málaga y director científico de IBIMA Plataforma BIONAND, con la ponencia “Dieta Mediterránea y estilo de vida saludable: datos e impacto del estudio PREDIMED”.

Durante su intervención, el Dr. Tinahones ha puesto en valor el respaldo científico de grandes investigaciones poblacionales y del análisis de biomarcadores para demostrar qué estrategias funcionan realmente a largo plazo.

“Los datos del estudio PREDIMED confirman que la prevención eficaz de la obesidad y las enfermedades metabólicas no pasa por restricciones puntuales ni por demonizar alimentos concretos, sino por consolidar un patrón alimentario de alta calidad que las personas puedan disfrutar y sostener en el tiempo, como es la Dieta Mediterránea”, comenta el Dr. Tinahones. Asimismo, explica que el estudio de biomarcadores permite comprobar de forma objetiva cómo la adherencia a este modelo repercute positivamente en el metabolismo y el bienestar general.

Un modelo integral: alimentación, movimiento y vida social

El Dr. Tinahones destaca que la Dieta Mediterránea no es solo una forma de alimentarse, sino una manera de vivir. Combina una alimentación variada, basada en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y aceite de oliva virgen extra, con la actividad física, un descanso adecuado y la comensalidad, entendida como el hábito de sentarse a la mesa, compartir y disfrutar de los alimentos en compañía.

Precisamente, ese componente socializador desempeña un papel fundamental en el bienestar integral. La comensalidad favorece una relación más pausada y consciente con la comida y contribuye a fortalecer los vínculos personales y el equilibrio emocional. Así, compartir la mesa se convierte en un elemento que puede favorecer la adherencia a unos hábitos equilibrados a lo largo del tiempo.

Moderación, compañía y alimentos: un hábito compatible con el equilibrio

Otro de los puntos clave que se han abordado en la sesión es la importancia del contexto en el que se producen las elecciones alimentarias. El patrón mediterráneo contempla de forma opcional el consumo moderado de bebidas fermentadas, como la cerveza, siempre que sea por parte de adultos sanos, en compañía y acompañado de alimentos, alejándose de patrones de consumo aislados o excesivos.

El reto pasa, por tanto, por trasladar la evidencia científica a la vida cotidiana, con recomendaciones prácticas, realistas y sostenibles en el tiempo que contribuyan a consolidar hábitos de vida equilibrados y adaptados a las necesidades de cada persona.

Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida

El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) es una entidad que impulsa y comparte la investigación científica sobre la cerveza y su relación con el estilo de vida. FICYE no anima ni recomienda el consumo de alcohol en ningún caso; su labor se limita al ámbito científico y divulgativo. En caso de que se decida consumir, este debe ser siempre de forma responsable, exclusivamente por adultos sanos, acompañado de otros alimentos y en un contexto social. En ningún caso se promueve el consumo individual o fuera de las comidas. Asimismo, se recuerda de forma expresa que el consumo abusivo de alcohol es perjudicial para la salud y queda totalmente fuera de un estilo de vida equilibrado. Para más información, consultar nuestra web: www.ficye.es

Para más información:

FICYE

ficye @bursonglobal.com

Referencias:

* Instituto Nacional de Estadística. Determinantes de salud (sobrepeso, consumo de fruta y verdura, tipo de lactancia, actividad física. Disponible en: https://www.ine.es