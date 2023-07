Cinc claus perquè els nens llegeixin més a l'estiu

(Información remitida por la empresa firmante)

- Els nens que llegeixen diàriament guanyen destresa en lectura i habilitat amb el vocabulari

- Donar exemple, portar sempre un llibre o crear un hàbit de lectura, entre els consells que destaca Cruïlla perquè els menors llegeixin durant el període estival

Barcelona, 17 de juliol de 2023. Amb l'arribada de l'estiu, molts nens anhelen les ganes de piscina i platja i volen gaudir del descans que es mereixen. Per això, després dels llargs mesos del curs, és important que, durant les seves vacances, alhora que es diverteixen no deixin de costat l'hàbit de la lectura i fer-los veure que els llibres poden ser un bon company d'aventures també durant aquest període. El motiu? La lectura és una de les aficions que més ajuden als nens al seu desenvolupament. No obstant això, és fàcil deixar de llegir durant l'estiu, i perdre aquest hàbit pot traduir-se en una reculada d'entre dos i tres mesos en l'habilitat lectora i en la capacitat de comprensió i expressió, d'acord amb un estudi publicat per la revista Reading Psychology.

Conscient d'això, Cruïlla, referent cultural de literatura infantil i juvenil en llengua catalana, recull cinc consells per a fomentar la lectura en els més petits:

1. Donar exemple: els nens són esponges: absorbeixen tot el que veuen i intenten imitar en el que poden a tot el que els envolta. Per això, els pares han de ser un exemple perquè els seus fills vegin que llegir és una manera a invertir en el temps lliure i una forma d'oci diferent i entretinguda.

2. Acostar la lectura al seu món: no tots tenen els mateixos gustos. Trobar una història que els apassioni és fonamental perquè puguin gaudir d'un bon llibre. Cal conèixer els gèneres que millor els encaixin, així com el tipus de llibre adaptat al seu nivell i edat.

3. Portar sempre un llibre: amb el temps lliure que es té a l'estiu, és molt fàcil avorrir-se. És important que, quan vegem que els nens ja no saben què fer, oferir-los l'opció que agafin un llibre amb el qual entretenir-se.

4. Llegir com a plaer: Els nens conviuen diàriament amb la lectura al col·legi. Per això és rellevant que també la vegin com un entreteniment més. Són ells els qui han de triar quins llibres volen llegir. L'objectiu és que s'aficionin a la literatura, independentment del gènere. Llegir els ajudarà a desenvolupar la seva imaginació, la comprensió, la concentració i el vocabulari.

5. Crear un hàbit de lectura: segons dades del Ministeri de Cultura i Esport, un 83,7% dels nens de 6 a 9 anys llegeix llibres més enllà dels llibres de text. Perquè no es dissipi l'hàbit durant l'estiu, cal establir una rutina, així com disposar dels moments d'oci.Núria Melgosa, directora de Cruïlla, incideix en el fet que "hem d'integrar la lectura en l'oci dels nens. Llegir és una de les aficions que més els ajuda en el seu desenvolupament i les vacances són un bon moment per a enfortir aquest hàbit. A Cruïlla, creiem que la lectura és una eina que tenim molt a mà i que ens permet educar la nostra ment alhora que ens atorga un moment per gaudir".

Recomanacions de lectura per a nens i adolescents

Els experts de Cruïlla han elaborat un llistat amb les novetats literàries més recomanables per a l'estiu segons les diferents edats:Per als nens entre 0 i 5 anys, suggereixen:

En Pep, El llibre màgic d'en Pep: els amics d'en Pep s'han amagat i ell els ha de trobar. Ajuda'l estirant les pestanyes de cada pàgina i descobreix amb ell un munt de sorpreses.

Pau Pinyó. Una aventura sense pantalons: el Pau Pinyó és un lèmming que mai no para quiet. En aquesta ocasió vol trobar una rosella groga per regalar-la a la seva àvia. Però tot plegat és una mica difícil... Ho aconseguirà?

Per als lectors d'entre 6 i 9 anys, proposen:

Princeses Drac, El cinquè regne: les Princeses Drac i els seus amics han hagut de refugiar-se a l'anomenat cinquè regne per fugir dels drac-elfs. Sí, sí, el cinquè regne existeix de debò! És molt endins, sota terra i, tot ell, ple de sorpreses.

Mozters, El gran banquet: Els monstres de l'internat Calfreds han decidit expulsar els humans del castell i per fer-ho no se'ls acudeix res més que... fer-los passar gana! Sort que el Mumus i els seus amics estan disposats a impedir-ho... però no vol dir que ho aconsegueixin!

I, per als més grans, d'entre 10 i 12 anys, recomanen:

Omnitubers, L'omniphone: Quan la Sara, l'Hug i l'Adrià descobreixen les restes d'un meteorit molt estrany, no saben que la seva vida està a punt de canviar per sempre.

Comunicació Cruïlla comunicaciocruilla@trescom.es*

Ester Lara- (34)* 666 044 652 *Carmela Lasheras*-*(34) 622 186 165

Per als lectors d'entre 6 i 9 anys, proposen: https://www.cruilla.cat/cat