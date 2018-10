COMUNICADO: 7 claves por las que Psicóloga Dessirée Urbano es un gabinete de psicólogos de referencia en Málaga

Publicado 29/06/2018 15:50:42 CET

En 2017 recibe el Premio Estrella de Oro a la Excelencia Profesional. Todo ello fruto de un constante esfuerzo por mantener unos elevados estándares de calidad, por enfocarse en todo momento en ofrecer la terapia más efectiva y adaptarla a las necesidades de cada persona en particular, consiguiendo con ello excelentes resultados para cada persona y la mejoría del paciente

La consulta de psicólogos Málaga Psicóloga Dessirée Urbano está situada en la zona de Teatinos en Málaga capital. Desde que abrió sus puertas, este gabinete de psicólogos de Málaga no ha dejado de ayudar a pacientes a mejorar su situación personal y sus vidas, ofreciendo una terapia eficaz y de calidad, y adaptada a cada caso particular. No es casualidad que en el año 2017 recibiera el Premio Estrella de Oro a la Excelencia Profesional. Hoy todo el mundo se pregunta qué características debe tener un buen psicólogo y cuáles son las claves del éxito de esta consulta de psicólogos de Málaga.

Ofrecer una terapia eficaz

¿Qué significa ofrecer una terapia eficaz? “Significa utilizar para cada problema psicológico una terapia probada y que científicamente haya sido demostrado que es útil para resolver ese problema psicológico en particular. No es lo mismo tratar a un adulto que a un niño, a un adolescente o a una pareja. El psicólogo debe tener los conocimientos y las herramientas necesarias para resolver los problemas concretos de cada persona y saber cómo aplicarlas en cada caso particular”, afirma la psicóloga. Es por ello por lo que la psicóloga Dessirée Urbano está en constante actualización profesional, utilizando en su Centro las técnicas más novedosas y eficaces.

Mantener altos estándares de calidad

Hay que dedicar el tiempo necesario a cada paciente. No se trata solo del tiempo que dure la sesión, sino que el psicólogo debe emplear tiempo y esfuerzo en trabajar sobre el caso cuando el paciente se marcha.

¿Cómo se puede medir la calidad de un psicólogo para poder afirmar que es un buen psicólogo o que una terapia es de calidad? “El momento que a mí me demuestra que lo he hecho bien es cuando le doy el alta a mi paciente y me da las gracias. En ese momento siento que he hecho bien mi trabajo y que el esfuerzo ha merecido la pena” cuenta la psicóloga. Si se tiene en cuenta que más de la mitad de sus pacientes acuden por recomendación de antiguos pacientes y por sus buenas opiniones queda claro que la terapia que ofrece es una terapia de calidad.

Honestidad y transparencia

“En ocasiones tengo que rechazar algunos casos” comenta. Esa es la honestidad que se espera de un profesional de la salud mental. Sería imposible que un psicólogo abarcase todos los posibles problemas que pueden afectar a la psique humana. Sería temerario querer abarcarlo todo. Por ello, un profesional debe dejar claro en qué está especializado y ser honesto con sus pacientes.

Enfocarse en ayudar al paciente

Cada técnica que utiliza el psicólogo es fundamental para la mejoría del paciente y el psicólogo debe encontrar los medios y las herramientas que hagan que la terapia sea efectiva. Eso es lo que hace la psicóloga Dessirée Urbano y lo corroboran las excelentes opiniones de sus pacientes.

Actualizarse continuamente

Las técnicas psicológicas se perfeccionan continuamente, aparecen nuevas técnicas que resultan ser más eficaces para determinados problemas y el profesional de la salud mental debe estar en contacto con los nuevos conocimientos que van surgiendo. Es por ello por lo que esta psicóloga está permanentemente formándose y ampliando sus conocimientos. Tanto es así que en el año 2012 se especializa en tratamiento psicológico dirigido a niños y adolescentes. En el año 2014 obtiene la titulación de Experto en Trastornos de la Conducta Alimentaria por la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, complementándolo con la asistencia a Congresos, participación en Investigaciones y la impartición de talleres y otras formaciones. Y en el año 2017 recibe el título de Experta en Neuropsicología Clínica Infantil por la Universidad de Málaga.

Mantener el equilibrio Calidad/Precio

Es importante valorar el trabajo y el esfuerzo del psicólogo. Muchos no sabrán los costes que supone para un psicólogo mantener una consulta de psicólogos. Además de los costes propios de cualquier negocio o empresa hay que sumar los elevados costes de los materiales necesarios para ejercer la profesión adecuadamente. Pero esta psicóloga ha mantenido desde sus comienzos un ajustado equilibrio entre la calidad de la terapia y el precio de la misma.

Tener siempre presente el objetivo para el que se creó el gabinete: mejorar la calidad de vida de las personas

“Cuando abrí la consulta mi sueño era poder utilizar los conocimientos y la experiencia adquirida durante años para ayudar a las personas a mejorar sus vidas”. Ese objetivo se ha cumplido con cada uno de sus pacientes y se sigue cumpliendo cada día.

