Clean Vision Corporation lanza Clean-Seas UK para reforzar las operaciones mundiales

Los Ángeles, 13 de diciembre de 2023.

Clean Vision Corporation (OTCQB:CLNV) ("Clean Vision" o la "Empresa"), líder en reciclaje innovador de plásticos y desarrollo de combustibles limpios, anuncia la creación de su filial, Clean-Seas Partners UK Limited ("CS-UK")

CS-UK se ha creado con el fin de poner en marcha las instalaciones de conversión de residuos plásticos de la empresa, actualmente previstas en la Unión Europea, Europa del Este y el Sudeste Asiático. Continuando con su misión de ayudar a resolver el problema de reciclar de forma rentable la gran cantidad de residuos plásticos generados en tierra antes de que lleguen a los océanos del mundo, CS-UK aprovechará su Red de Conversión de Plásticos ("PCN") pendiente de patente para ampliar su cartera actual de instalaciones con el objetivo de ofrecer soluciones sostenibles a los problemas mundiales que plantea la contaminación por plásticos. CS-UK también será vital para que Clean Vision sea reconocida como una empresa medioambiental, social y de gobernanza ("ESG"), ya que CS-UK actuará como custodio de la financiación recaudada, si la hubiera, a través de su oferta bonos verdes recientemente anunciada. Su previsión actual es recaudar hasta 340 millones de dólares a través de la oferta de bonos.



Bajo la dirección de su Director General, Shaun Wootton, que también es su Director Ejecutivo para Asia, CS-UK aprovechará sus relaciones consolidadas en Oriente Medio, el Sudeste Asiático y Europa con el objetivo de crear un impacto medioambiental positivo mediante el desarrollo de proyectos estratégicos y la facilitación de inversiones. CS-UK, junto con su filial Clean-Seas, Inc., desempeñará un papel fundamental en el avance de la conversión responsable de materias primas plásticas en combustibles limpios y AquaH®, su hidrógeno verde de marca, contribuyendo al impulso mundial hacia la circularidad del plástico y reduciendo al mismo tiempo las emisiones de gases de efecto invernadero.



"Me siento honrado de dirigir Clean-Seas UK en su misión de impulsar el desarrollo sostenible y la inversión responsable. La creación de esta filial supone un paso importante en el compromiso de Clean Vision de crear un cambio positivo a escala mundial", declaró Shaun Wootton.



Para fortalecer su gobernanza y dirección estratégica, CS-UK está en proceso de reunir un distinguido consejo que se prevé esté compuesto por figuras internacionalmente reconocidas en banca, sostenibilidad y energía. Esperan que un consejo diverso y experimentado guíe a CS-UK en la realización de su visión de fomentar la sostenibilidad y la gestión medioambiental en diversas regiones.



Clean Vision continúa con su misión de impulsar un cambio positivo a través de soluciones innovadoras y sostenibles. La creación de CS-UK reafirma la dedicación de la empresa a ampliar su presencia mundial y promover prácticas responsables en el desarrollo de proyectos y la financiación ecológica.



Sobre Clean Vision Corporation

Clean Vision es una empresa pública que gestiona una cartera de empresas sinérgicas en los sectores de las tecnologías limpias sostenibles y la energía verde. Para más información: www.cleanvisioncorp.com y en Twitter: @CleanVisionCorp



Sobre Clean-Seas Partners UK, Limited

Clean-Seas Partners UK, Limited, una filial de Clean Vision, se centra en el desarrollo de proyectos y la inversión regional desplegando instalaciones de conversión de plástico en la Unión Europea, Oriente Medio y el Sudeste Asiático. Trabaja para ofrecer soluciones tecnológicas eficientes y rentables que aborden la crisis mundial del plástico, creando oportunidades económicas y beneficios sociales en todo el mundo.



Sobre Clean-Seas, Inc.

Clean-Seas, Inc. es una filial propiedad al cien por cien de Clean Vision. Trabaja para ofrecer soluciones tecnológicas eficientes y rentables que aborden la crisis mundial del plástico, creando oportunidades económicas y beneficios sociales en todo el mundo. El objetivo de Clean-Seas es ofrecer la mejor tecnología de pirólisis de su clase con alianzas estratégicas para el desvío y la conversión de plásticos, incluida la obtención de materias primas plásticas y acuerdos de extracción. Para más información: www.clean-seas.com







