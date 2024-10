ColegAs Fest: Música, arte urbano y los mejores foodtrucks se unen para crear una experiencia de película

(Información remitida por la empresa firmante)

y el de Madrid nos invitan a un rompedor fes3val de foodtrucks con una experiencia épica: gastronómica, musical y de arte urbano. Pensado para que amigos y familias disfruten en un entorno único, diseñado para todos ellos. Este evento se celebrará en Autocine Madrid los días 1,2 y 3 de noviembre, se convierte en un símbolo de calidad, comunidad y diversión, con una oferta variada que promete sa3sfacer todos los gustos.

Madrid, 31 de octubre de 2024- ColegAs Fest está a punto de “romperla” como uno de los eventos más esperados del año en el Autocine Madrid. Prepárate para una experiencia épica que junta lo mejor de la comida, la música y el arte en un solo lugar para que disfruten todas las edades.

Para los buenos paladares, la propuesta viene con todo: tus colegas favoritos AS BURGER, el AS de las carnes mejora su receta utilizando la carne exclusiva de bueyes de raza Rubia Gallega de ganadería Prado Alegre. Y con él estarán BRIO CHEF, WILLIAMSBURG, PORN EAT, IMPERIAL, BUEY Y VUELVO, BLACKBULL, EL COMIENZO, SHAKE ROOM y HOT WINGS con sus foodtrucks y sabores brutales que no te puedes perder.

Para los amantes del dulce la apuesta es con la Chef pastelera CRISTINA PANICÓ, con sus famosas tarantas de LA PANTERA ROSA, DONUTS o una de las mejores CHEESECAKE que probaras.

El festival también va a estar cargado de música top con DJ’s de la talla de Abel Ramos, Parsa Jafari, The YellowHeads, Shakecoconut, Rubén Durán y Los Ases. Va a ser imposible no moverse con este ritmo.

¿Te gusta el arte? Pues también habrá ar3stas urbanos; CISE • ASBEN • HINAK • BAONE • SR. VAL KIKE AR • TBEOS • SELVA • DEIBS • NEM • LAURA • BLUNT • SAVES • BASTO • RESAK • NHO.que

van a sorprender con exposiciones y talleres durante todo el finde, y el cierre será el domingo con una épica BATALLA DE GALLOS patrocinada por RED BULL. ¡Un show total!

Este festival nace de la colaboración entre El As de las Carnes, Olor a Pintura y Mr. Wolf Agency, y el plan es claro: reunir a los amantes de la buena vida en un evento que va a ser un bombazo. No es solo un fes3val, es una experiencia para todos los sen3dos: sabores increíbles, arte que entra por los ojos, música que te sube la energía, y todo el buen rollo que te imaginas.

Lo mejor: serán tres días consecu3vos, 1, 2 y 3 de noviembre, en el Autocine Madrid, con ac3vidades y talleres para los más peques, djs y arte urbano en directo para todo los públicos. Una experiencia 360º que se podrá saborear.

Las mañanas estarán ambientadas para las familias con talleres de arte, pinta caras, etc.. para que los más peques estén entretenidos mientras los padres disfrutan y a par3r de las 18h empieza el cachondeo, mezclando la gastronomía con la música electrónica tanto el viernes como el sábado. A par3r de las 22h, los Djs de mayor nombre, empezarán a pinchar en una carpa para 1.000 personas hasta las 2:30 de la madrugada.

