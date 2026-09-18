Colegio Virgen de Europa marca distancias con la media nacional en PISA y la supera por 62 puntos

Instalaciones Colegio Virgen de Europa - COLEGIO VIRGEN DE EUROPA

(Información remitida por la empresa firmante)

Frente al descenso de los promedios en España (457 en Matemáticas y 451 en Lectura), el centro de Boadilla del Monte alcanza los 519 y 512 puntos, respectivamente, liderando en matemáticas.

Madrid, 18 de septiembre de 2026.- El Colegio Virgen de Europa, centro privado de Boadilla del Monte con más de 65 años de experiencia educativa y referente en innovación de 0 a 18 años, ha consolidado su excelencia académica tras la publicación de los resultados del informe internacional 2025 PISA for Schools (PISA para Centros Educativos) de la OCDE.

Las pruebas, dirigidas a evaluar las competencias de los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, confirman la solidez de un modelo pedagógico que sitúa a sus alumnos al nivel de los mejores sistemas educativos del mundo.

En el marco de esta evaluación voluntaria realizada junto a un grupo de colegios del Círculo de Calidad Educativa (CICAE), el Colegio Virgen de Europa ha obtenido el primer lugar en la prueba de Matemáticas dentro de este grupo de colegios privados. Con 519 puntos en Matemáticas, el colegio supera por 62 puntos la media nacional de España en PISA 2025 (457 puntos) y sobrepasa la media de la OCDE (463 puntos).

En la competencia de Comprensión Lectora, el alumnado del centro ha alcanzado los 512 puntos, marcando una brecha de 61 puntos por encima del promedio español (451 puntos) y aventajando a la OCDE (461 puntos). Asimismo, en Ciencias, el colegio logró 516 puntos, superando por 39 puntos la media española (477 puntos) y el promedio OCDE (482 puntos).

Un rendimiento que supera las estimaciones socioeconómicas

El informe PISA for Schools utiliza un índice de regresión que vincula el estatus socioeconómico y cultural (ISEC) con la puntuación teórica esperable de cada centro. Las gráficas oficiales del informe evidencian que, aunque el Colegio Virgen de Europa cuenta con un perfil socioeconómico favorecido, los resultados obtenidos por sus alumnos superan de forma muy destacada la línea de puntuación que le correspondería por entorno.

Las claves pedagógicas del proyecto educativo de CVE

Desde la dirección del centro subrayan que estos resultados no son un hecho aislado, sino la consecuencia de un modelo pedagógico consolidado que combina la exigencia académica, la innovación y el desarrollo integral del alumno:

- Continuidad del modelo Bachillerato Internacional (IB School): El centro articula su propuesta educativa a través del continuo del IB, abarcando el Programa de la Escuela Primaria (PEP), el Programa de los Años Intermedios (PAI) y el Programa del Diploma (BI). Esta metodología potencia la indagación, la autonomía, el pensamiento crítico y la capacidad de aplicar conocimientos a situaciones complejas e innovadoras.

- Metodologías activas y aprendizaje personalizado: Bajo la premisa de adaptar la enseñanza a las necesidades de cada estudiante, el colegio aplica el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo cooperativo, el desarrollo de las inteligencias múltiples y las estrategias de pensamiento visible.

- Clima escolar, disciplina positiva y bienestar: Los informes de la OCDE destacan la estrecha relación entre un entorno ordenado y el alto rendimiento. El centro destaca por sus elevados índices de motivación, alegría escolar y sensación de seguridad, apoyados en una disciplina estructurada y una relación de cercanía y confianza entre profesores y alumnos.

- Consistencia acreditada de Primaria a Bachillerato: La solidez de este proyecto pedagógico se refleja en diversas evaluaciones externas e independientes, desde las pruebas internacionales GET en 6.º de Primaria (con +41 puntos en Matemáticas sobre su grupo de referencia), hasta el 100% de aprobados tanto en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) como en el Bachillerato Internacional Bilingüe.

Más información cve.edu.es

CONTACTO PRENSA:

Para más información o entrevistas

cintia@cucobranding.com