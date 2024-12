La Compagnie des Desserts se erige en uno de los principales proveedores de postres para la restauración

(Información remitida por la empresa firmante)

La Compagnie des Desserts es agrupación de los mejores maestros heladeros, pasteleros y panaderos especializados bajo una firma común

Barcelona, 18 de diciembre de 2024.- La Compagnie des Desserts es una agrupación de los mejores maestros heladeros, pasteleros y panaderos especializados bajo una firma común. De origen francés y con más de cuatro décadas de historia a sus espaldas, este grupo que hoy opera en todo el mundo es el principal proveedor de postres para los restaurantes y hostelería. Cuenta con una infinita y reconocida clientela que confía en sus helados, postres, panes y bollería como las mejores referencias del mercado. Este savoir-faire se expandió enseguida a todo el territorio francés y a Europa, empezando con la introducción de la marca en España, donde sigue a día de hoy convertida en un importante mercado para la casa.



La Pastelería



Mantequillas de altísima calidad, frutas frescas en su punto de maduración, cacaos gourmet y muchísimo más… La máxima del equipo de pasteleros de La Compagnie des Desserts es escoger las mejores materias primas del mercado para elaborar postres de gran calidad, con todo el mimo del mundo y decorados a mano. El resultado de esta combinación entre talento, pasión y creatividad, combinado con el expertise de los mejores pasteleros del mundo, da lugar a creaciones únicas, sabrosas, creativas e irrepetibles.



El catálogo no solo destaca por la calidad, sino también por la variedad de su oferta: 320 referencias de pastelería elaboradas en 8 obradores de producción, cada uno especializado en un tipo de pastelería: desde la pura tradición pastelera francesa hasta la anglosajona. Un catálogo de pastelería que permite satisfacer las necesidades de los clientes creando gamas innovadoras y creativas. También se producen más de 300 piezas personalizadas al año. Hay desde postres clásicos (coulant, torrija, tarta tatin, etc.), de tendencia (lemon pie, cheesecake, carrot cake, etc.) y espectaculares trampantojos como, por ejemplo, el aguacate (un mousse de cítrico kalamansi, bizcocho savoiardi empapado en cointreau y naranja con cobertura de chocolate), el huevo de chocolate blanco (base de chocolate blanco, mousse de chocolate blanco, interior de coulis de mango), el vaso de café (tapa de chocolate negro, mousse de chocolate blanco e infusión de café, crujiente de crumble de café y paillete feuilletine) o la maceta de tiramisú (maceta de chocolate con leche, interior de tiramisú y mascarpone con bizcocho savoiardi empapado en café y marsala con crumble de cacao).



Helados y sorbetes



Lafusión de tradición y modernidad en los helados más deliciosos e innovadores. Así es la gama de helados artesanos de La Compagnie des Desserts. Un recetario con más de 150 recetas de helados y sorbetes. Para elaborarlos, se emplean en su inmensa mayoría ingredientes 100% naturales.



Otro de los valores de la casa es su adaptación. Desde los talleres de La Compagnie des Desserts salen más de 1.500 creaciones especiales al año bajo petición de restaurantes que encargan la realización de sus ideas más originales. De esta vocación han nacido helados como el de bergamota, gofre, gambas, aguacate o sardina. En La Compagnie des Desserts siempre están abiertos a crear nuevos sabores.



Panes y bollería



La Compagnie des Desserts ofrece una muy amplia gama de tipos de pan (más de 75 incluyendo bun, masa madre, bretzel, bagel, baguette, panini, hot dog, etc.) y especialidades de bollería (croissant, brioche, muffins, donuts, crêpes,…) adaptados a cada momento y espacio de consumo. Las piezas también están disponibles en formato mini para cafés, catering y eventos.







