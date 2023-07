Consulta Veterinaria Online: La nueva forma de cuidar a las mascotas desde casa

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 13 de julio de 2023.

Veterizonia siempre busca innovar y brindar soluciones prácticas para el cuidado de perros y otras mascotas. Por eso Veterizonia se complace en anunciar el refuerzo de su exitoso servicio de consulta veterinaria online, que permite a más propietarios de mascotas acceder a atención veterinaria de calidad desde la comodidad del hogar o donde se encuentren. En un mundo cada vez más digitalizado, esta plataforma garantiza un acceso rápido y conveniente a profesionales veterinarios altamente cualificados

¿Qué es la consulta veterinaria online?

La consulta veterinaria online es un servicio de asesoramiento veterinario que se brinda a través de plataformas digitales, como aplicaciones móviles de comunicación instantánea o sitios web especializados en videoconferencia. Con esta nueva modalidad, los propietarios de mascotas podrán realizar consultas y recibir orientación de profesionales veterinarios sin la necesidad de desplazarse hasta una clínica física.



Ventajas de la consulta veterinaria online



• Comodidad: Ahora es posible olvidarse de los desplazamientos y las largas esperas en la sala de espera de la clínica. Con este servicio de consulta veterinaria online, se puede acceder a expertos desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre que se tenga acceso a Internet.



• Ahorro de tiempo: La consulta veterinaria online permite evitar demoras y optimizar el tiempo al evitar los desplazamientos. Además, la clínica dispone de un amplio horario de apertura ya que los profesionales están disponibles de lunes a viernes de 10 a 20:30 h del día y sábados de 10 a 14h.



• Respuestas rápidas: El servicio proporciona respuestas a las preguntas y preocupaciones sobre la salud de la mascota de manera ágil. El equipo de veterinarios de Veterizonia está comprometido en brindar respuestas claras y precisas en el menor tiempo posible.



• Atención personalizada: A través de la consulta veterinaria online, los profesionales pueden conocer en detalle la historia médica de la mascota y ofrecer un enfoque personalizado para su cuidado. Además, los usuarios y usuarias podrán compartir imágenes y videos que ayudarán a los veterinarios a evaluar mejor el estado de la mascota.



• Movilidad garantizada: Para no quedarse sin esas merecidas vacaciones. Las familias con mascotas podrán moverse con la tranquilidad de tener una cobertura experta ante cualquier señal de problemas con el perro, gato, aves o mascotas exóticas.



Consulta veterinaria online durante los desplazamientos vacacionales



• Comodidad en los viajes: Si se están planeando unas vacaciones o un viaje en compañía de mascota/s, la consulta veterinaria online se convierte en una herramienta de gran valor. En lugar de preocuparse por encontrar una clínica veterinaria en el destino vacacional o lidiar con horarios limitados, los usuarios del servicio pueden "llevar encima" la tranquilidad de saber que se puede acceder a profesionales veterinarios en línea.

Ya sea que se necesite consejo sobre alimentación, medicamentos o atención médica de emergencia durante el viaje, contar con la consulta veterinaria online brindará la tranquilidad de que la mascota está en buenas manos, incluso lejos de casa.



• Continuidad en el cuidado de la mascota: Durante los desplazamientos vacacionales, es común que las rutinas y el entorno de las mascotas cambien, lo que puede afectar a su bienestar. Con la consulta veterinaria online se puede mantener la continuidad en el cuidado de la mascota. Se puede consultar a los veterinarios sobre cualquier cambio de comportamiento, síntomas de estrés o necesidades específicas que puedan surgir durante las vacaciones. Los profesionales estarán disponibles para brindar orientación y recomendaciones adaptadas a la situación particular de la mascota, dicho soporte profesional ayuda a mantenerla feliz y saludable durante todo el viaje.



• Acceso a especialistas sin restricciones geográficas: En ocasiones es posible que las mascotas necesiten atención especializada que no esté disponible en el área donde uno se encuentra de vacaciones. La consulta veterinaria online brinda la oportunidad de acceder a expertos en diversas áreas de especialización sin importar la ubicación geográfica. Esto permite recibir asesoramiento de veterinarios especializados en dermatología, cardiología, traumatología u otras ramas de la medicina veterinaria, sin tener que desplazarse largas distancias con la mascota. Esto garantiza que la mascota reciba la atención adecuada y oportuna, incluso durante viajes.



• Emergencias y primeros auxilios: Los problemas de salud pueden surgir en cualquier momento, incluso durante las vacaciones. En caso de una emergencia veterinaria, la consulta veterinaria online puede brindar asesoramiento inmediato y orientación sobre cómo manejar la situación mientras se busca atención veterinaria presencial. Los veterinarios podrán evaluar la gravedad de la situación, proporcionar instrucciones de primeros auxilios y recomendar los pasos a seguir antes de llegar a una clínica veterinaria local. Esto puede marcar la diferencia en la salud y bienestar de la mascota durante esos momentos críticos.



¿Cómo funciona la consulta online?

El servicio de consulta veterinaria online de Veterizonia es fácil y rápido de usar. Quien lo necesite solo debe comunicar con Veterizonia por teléfono, Whatsapp o mediante el sitio web. A través de la agenda de la consulta veterinaria online se concierta una cita fácilmente, si no se trata de una urgencia.

Durante la cita se pueden realizar consultas por chat o video llamada con el equipo de veterinarios especializados en diversas áreas, como medicina general, nutrición, comportamiento animal y mucho más.



Disponibilidad y tarifas

El servicio de consulta veterinaria online de Veterizonia está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuenta con una variedad de opciones de tarifas que adaptan el servicio a las necesidades de cada propietario de mascota.



Conclusión

Como filosofía de base, Veterizonia se preocupa por el bienestar de las mascotas y por este motivo rector facilita el acceso a la atención veterinaria de calidad. Con la mejorada consulta veterinaria online, el público puede obtener orientación profesional sin salir de casa, ahorrando tiempo y brindando a las mascotas el cuidado que merecen.



Sobre Veterizonia

Veterizonia es una clínica veterinaria líder en el cuidado y bienestar de las mascotas. Ofrece servicios de alta calidad y atención personalizada para garantizar la salud y felicidad de los queridos peludos. Con más de 10 años de experiencia en la actividad, es un orgullo brindar soluciones innovadoras y accesibles para cuidar de tus mascotas.



Ya sea llamando por teléfono o visitando la web de Veterizonia se puede a cuidar a las mascotas de manera fácil y conveniente.







Contacto

Nombre contacto: Clara Sanz (Gerente)

Descripción contacto: Teléfono de Urgencias: +34 601 172 335

Teléfono de contacto: +34 96 206 70 39