Un cuento divertido de SM para dejar de usar el chupete

(Información remitida por la empresa firmante)

Puedo mirar tu chupete? es un entrañable y divertido álbum ilustrado con solapas para leer en familia, y con el que los niños aprenderán a decir adiós al chupete.

Nuevo título del autor del superventas ¿Puedo mirar tu pañal? que, con más de 200 000 ejemplares vendidos en España, es uno de los libros favoritos de los padres para esta etapa evolutiva.

Madrid, 29 de febrero de 2024.- ¿Por qué muchos bebés usan chupete? El propósito principal de un chupete se reduce al hecho de que los recién nacidos nacen con un instinto de chupar. Ya sea porque están aburridos, cansados, o que necesitan consuelo, este instinto de succión es independiente de su necesidad de comer. Algunos bebés prefieren chuparse el pulgar o los dedos y otros prefieren los chupetes. El chupete proporciona un efecto calmante y relajante para el bebé.

Y dejar atrás el chupete es un hito significativo para los padres y los pequeños. En muchas ocasiones, el uso de este objeto puede llegar a convertirse en un hábito difícil de abandonar. Sin embargo, gracias a ¿Puedo mirar tu chupete? de Ratón Fisgón, las familias tienen una guía amigable para hacer este proceso más llevadero.

¿Puedo mirar tu chupete? , publicado en SM, narra el recorrido del curioso Ratón Fisgón, preguntando a sus amigos por sus chupetes. Algunos están guardados en cajas, otros escondidos bajo un árbol. Algunos son viejos y otros nuevos. Pero Ratón Fisgón ya ha dejado el suyo y, junto a sus amigos, explora una manera diferente de hacer frente a la separación del chupete y a su vez ayudar a otros bebés que sí lo necesitan.

Autor e ilustrador Guido van Genechten

Aprendiendo desde pequeños con los libros

Los libros son una buena herramienta para ayudar a establecer hábitos en el día a día del niño y facilitarles su adquisición. Cuando ellos ven referentes de sus iguales realizando sus mismas actividades, no se sienten solos, y no perciben como algo impuesto tener que hacer todas esas cosas, porque el resto de los niños también lo hacen. Asimismo, ven las consecuencias de no hacerlo, y la empatía con un personaje de cuento les ayuda en su aprendizaje.

De la mano del Ratón Fisgón como protagonista, SM tiene publicados varios libros didácticos y muy divertidos para que los niños y las familias avancen en la adquisión de algunos hábitos fundamentales en la etapa de los 0 a los 2 años:

Su creador

Guido van Genechten nació en Mol (Bélgica) el 19 de agosto de 1957. Estudió dibujo, pintura, diseño y fotografía en la Academia de Artes Gráficas de su ciudad natal. Creció en un entorno rural y sigue viviendo en el campo. Sus ilustraciones se caracterizan por estar perfiladas en negro y por su rico colorido, mientras que las historias suelen terminar con una moraleja. Ha conseguido varios reconocimientos, como el Premio Internacional de Ilustración de la ciudad de Hasselt y el Premio Reader’s Digest al Mejor Ilustrador de Libros Infantiles de 2007. Su libro La pequeña canguro fue elegido Libro Ilustrado del año 2007 en los Países Bajos. En su país ha publicado más de cuarenta libros infantiles (el primero en 1995), la mayoría de los cuales han llegado a España.

Comunicación SM España

comunicacionsm@grupo-sm.com