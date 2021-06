Un cuento de SM para dejar el pañal se convierte en líder de ventas en su categoría

Con cerca de 200 000 ejemplares vendidos en España, ¿Puedo mirar tu pañal? de SM es el libro favorito de los padres para esta etapa evolutiva.

Un entrañable y divertido álbum ilustrado con solapas para leer en familia, y con el que los niños aprenderán los primeros hábitos.

Además, durante el confinamiento, fue uno de los cinco libros infantiles más vendidos en España.

Madrid, 3 de junio de 2021.- ¡A cepillarse los dientes!, ¡Vamos a la cama!, ¡Hora del baño!..., son frases que se repiten constantemente en los hogares con niños pequeños, relacionadas con rutinas y actividades diarias que deben aprender.

Los libros son una buena herramienta para ayudar a establecer hábitos en el día a día del niño y facilitarles su adquisición. Cuando ellos ven referentes de sus iguales realizando sus mismas actividades, no se sienten solos, y no perciben como algo impuesto tener que hacer todas esas cosas, porque el resto de los niños también lo hacen. Asimismo, ven las consecuencias de no hacerlo, y la empatía con un personaje de cuento les ayuda en su aprendizaje.

¿Puedo mirar tu pañal?, publicado por SM en 2009, es un divertido libro dirigido a pequeños entre 2 y 3 años, creado por el autor e ilustrador belga Guido van Genechten.

Ratón tiene que olisquearlo todo, hasta los pañales de sus amigos. Husmea, uno por uno, en los pañales de Liebre, Cabra, Perro, Vaca, Caballo y Cerdo. Por supuesto, sus amigos también quieren mirar el pañal de Ratón. ¡Y se llevan una gran sorpresa! Al final, todos se animan a utilizar el orinal como un paso para abandonar el pañal. El álbum presenta un abanico de posibilidades con las que estimular la capacidad de aprendizaje temprano. También constituye una magnífica oportunidad para que los padres y la familia compartan con el pequeño la consecución de sus logros.

Desde la publicación del primer título, se han vendido más de un millón de ejemplares en Holanda y se ha traducido a 7 idiomas, entre ellos el inglés, el alemán, el italiano, el japonés o el sueco.

SM lanza la campaña #OperaciónPañalSM para acompañar a las familias y educadores en este paso tan importante en el crecimiento de los niños. Y relanza el título en una edición especial que va acompañada por el peluche del ratón.

Actualmente, el catálogo de SM cuenta con varios títulos para el aprendizaje de los primeros hábitos:

- El orinal de Lulú

- El libro de los culitos

- Pepe & Mila tienen mucha prisa

- ¡No hay nada!

Una herramienta para crecer

Durante los primeros meses de vida se desarrollan la personalidad, los sentidos, el lenguaje, la inteligencia o la motricidad. Todas las experiencias y aprendizajes que viven los niños en sus dos primeros años quedan grabadas para siempre. Por eso, desde SM se apuesta una vez más por el apoyo a los padres en esta etapa, a través de libros divertidos, pero didácticos y educativos.

Compartir con nuestros hijos un momento de lectura es abrirles un mirador a la vida, a nuevas experiencias; y, a la vez, significa consolidar los hábitos y los valores positivos que día a día nos esforzamos por inculcarles. La inigualable experiencia de la lectura tiene mucho de lúdico.

Establecer rutinas diarias que, poco a poco, se vayan convirtiendo en hábitos es fundamental para el desarrollo de la autonomía del niño y para que se sienta seguro: ir a dormir, dejar el pañal, masticar bien la comida, decir adiós al chupete... En muchas ocasiones, los libros son una buena herramienta para mostrarles estas rutinas y facilitarles su adquisición.

En la cuenta @literaturasm en Instagram se puede acceder a más información y asesoramiento de pedagogos sobre este tema.

Su creador

Guido van Genechten nació en Mol (Bélgica) el 19 de agosto de 1957. Estudió dibujo, pintura, diseño y fotografía en la Academia de Artes Gráficas de su ciudad natal. Creció en un entorno rural y sigue viviendo en el campo. Probablemente por esa influencia, los protagonistas de sus historias son animales con rasgos muy humanos, es decir, conejos, cerditos, tortugas u osos polares que pasan por las vivencias de un niño, provocando situaciones cómicas y entrañables.

Sus ilustraciones se caracterizan por estar perfiladas en negro y por su rico colorido, mientras que las historias suelen terminar con una moraleja. Ha conseguido varios reconocimientos, como el Premio Internacional de Ilustración de la ciudad de Hasselt y el Premio Reader’s Digest al Mejor Ilustrador de Libros Infantiles de 2007. Su libro La pequeña canguro fue elegido Libro Ilustrado del año 2007 en los Países Bajos.

En su país ha publicado más de cuarenta libros infantiles (el primero en 1995), la mayoría de los cuales han llegado a España

