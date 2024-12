La Cumbre del Almacenamiento Energético de Alemania se une a Battery Show Europe

(Información remitida por la empresa firmante)

El evento se amplía para explorar en profundidad el mercado alemán de almacenamiento de energía a gran escala, ya que Alemania registra un aumento del 27,9% de la capacidad de gigavatios en sólo un año

Stuttgart, 17 de diciembre de 2024.- The Battery Show Europe y Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, el evento más importante de la región en el sector de las baterías y la tecnología de vehículos eléctricos e híbridos, presenta Energy Storage Summit Germany como parte del evento que tendrá lugar del 3 al 5 de junio de 2025 en Messe, Stuttgart.



Nacida de la serie Energy Storage Summit, Energy Storage Summit Germany pone en relieve el rápido ascenso de Alemania en el enormemente competitivo sector europeo del almacenamiento y forma parte de una cartera de diez eventos dedicados exclusivamente al despliegue del almacenamiento de energía.



El país se está convirtiendo en uno de los líderes europeos en almacenamiento de energía, con un crecimiento impulsado históricamente por el sector del almacenamiento residencial. El sector se está orientando hacia las instalaciones a escala comercial, con 1,7 gigavatios (GW) de capacidad total instalada a finales de 2023 y 16 GWh de capacidad de almacenamiento instalada a finales del primer semestre de 2024. Ahora, el regulador alemán y los GRT prevén que 24 GW de almacenamiento de energía a escala comercial se integrarán en la red en 2037, lo que indica una nueva y enorme oportunidad para el sector.



"Estamos encantados de poder añadir Energy Storage Summit Germany, un nuevo evento de nuestra serie líder mundial, a un líder mundial establecido en The Battery Show Europe, ofreciendo a los asistentes de estos sectores adyacentes contenidos que se alinean con sus objetivos e intereses", ha afirmado Andy Colthorpe, editor de Energy-Storage.News.



"Organizar un evento en el corazón del mercado europeo y un centro mundial para el almacenamiento de energía, tiene mucho sentido, creando un inmenso valor para estas dos industrias transformadoras", ha añadido.



"El almacenamiento de energía se está convirtiendo en un mercado cada vez más importante para el público de The Battery Show, especialmente con la mirada puesta en lo que está sucediendo en Europa", señala John Lewinski, vicepresidente de Ingeniería de Mercados de Informa.



"El año pasado, introdujimos un nuevo tema educativo centrado en la exploración de los sistemas de almacenamiento de energía estacionaria en baterías (BESS). Este año, mejoraremos aún más las oportunidades de aprendizaje, descubrimiento y creación de redes con los principales recursos y expertos en energía, dedicados al impacto de Alemania en el sector", ha concluido.



La Cumbre del Almacenamiento Energético de Alemania abordará el panorama normativo actual del país, los incentivos del mercado de capacidad propuesto para 2028, las mejores prácticas comerciales, la comprensión de las oportunidades de ingresos comerciales y los retos que plantea el desarrollo de proyectos.



El evento también contará con la presencia de los principales promotores y PIE de Alemania, inversores, responsables políticos, GRT, fabricantes, optimizadores, comerciantes y consultores, que están allanando el camino para el despliegue del almacenamiento de energía en el país.



Es posible obtener más información sobre la Cumbre del Almacenamiento Energético de Alemania visitando storagegermany.solarenergyevents.com



Acerca de la cartera de Energy Storage Summit



La cartera de Energy Storage Summit proporciona una plataforma global para conectar a los principales actores de la industria a través de la cadena de suministro del mercado de almacenamiento de energía.



Compuesta por 10 eventos celebrados en todo el mundo, cada uno de ellos pone de relieve los factores específicos de cada región en relación con el almacenamiento de energía. Con talleres in situ, mesas redondas, paneles y presentaciones con los principales desarrolladores regionales, IPPs, RTOs e ISOs, responsables políticos, compradores de energía, proveedores de servicios, inversores y desarrolladores, estos eventos están a la vanguardia de la innovación y la educación.



Acerca de The Battery Show



The Battery Show es el mayor y más completo evento sobre tecnología avanzada de baterías, que se celebra conjuntamente con la Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo, la única feria y conferencia dedicada exclusivamente a las baterías avanzadas y a la transmisión de vehículos eléctricos e híbridos.



Los visitantes de sus ferias pueden descubrir y probar los últimos productos, tecnologías y soluciones de casi mil proveedores, establecer contactos con decenas de miles de asistentes y acceder a una amplia oferta formativa a través de múltiples temas y sesiones técnicas.



The Battery Show está organizado por Informa Markets Engineering e incluye The Battery Show Europe, The Battery Show North America y The Battery Show India. En 2025, Informa Markets Engineering lanzará The Battery Show South y The Battery Show Asia. Entre los medios de comunicación asociados figuran Informa Market's Battery Technology y DesignNews.



Es posible encontrar más información en informamarkets.com.



Acerca de Informa Markets Engineering



La cartera de Ingeniería de Informa Markets, una filial de Informa plc (LON:INF), es el principal productor de eventos B2B, editor y negocio de medios digitales para la industria de fabricación avanzada basada en la tecnología de 3 billones de dólares del mundo.



Sus productos impresos y electrónicos ofrecen información fiable al mercado de la ingeniería y aprovechan su base de datos propia de 1,3 millones de nombres para conectar a los proveedores con los compradores y las personas influyentes en la compra. Producen más de 50 eventos y conferencias en una docena de países, conectando a profesionales de la fabricación de todo el mundo. La cartera de Ingeniería está organizada por Informa, el organizador de exposiciones líder en el mundo que da vida a una diversa gama de mercados especializados, desbloqueando oportunidades y ayudándoles a prosperar los 365 días del año.



Se puede obtener más información en informamarkets.com.







Contacto

Nombre contacto: Barbara Smith

Descripción contacto: Informa Markets Engineering

Teléfono de contacto: +12482163639