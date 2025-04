Dale la vuelta a la tortilla: un movimiento social que nace del alma y transforma realidades

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de abril de 2025.- Hay personas que no crean proyectos, sino movimientos. No diseñan productos, sino experiencias. No buscan reconocimiento, sino transformación. Ignacio Bonasa es una de ellas.

Tras una sólida trayectoria como ejecutivo bancario y empresario inmobiliario, un día lo dejó todo. Paró. Se escuchó. Y decidió cambiarlo todo. Abrazó el arte como camino y al alma como destino.

Hoy es reseteólogo, creador de experiencias transformadoras que fusionan emoción, creatividad y propósito. Lidera iniciativas como Liderarte, con más de 50 socios artesanos, Resetéate, y ‘’Dale la vuelta a la tortilla’’, su proyecto más personal: una llamada urgente a vivir con autenticidad, sanar desde dentro y convertir el dolor en vitamina para el alma.

Esta entrevista no es solo un recorrido por su historia. Es una invitación a parar, mirar hacia dentro y transformar lo que ya no hace bien. Es el latido de un movimiento que no deja indiferente.

Ignacio Bonasa: el alma detrás del movimiento

¿Quién eres hoy sin etiquetas?

Soy alguien que dejó de sobrevivir para empezar a vivir con propósito. Me mueve el alma, la emoción, el arte y la posibilidad de ser útil. No quiero impresionar. Quiero impactar desde lo auténtico.

¿Cómo fue tu camino profesional?

Viví tres vidas: banca, inmobiliaria y desarrollo humano. En la tercera encontré mi verdad: fusionar arte, alma, talento y transformación para generar bienestar real y sostenible.

¿Qué haces hoy?

Acompaño a personas, equipos y organizaciones a resetearse. Lidero Liderarte, impulso Resetéate y he creado Dale la vuelta a la tortilla, mi proyecto más emocional. Mi propósito es ayudar a otros a transformar el dolor en vitamina para el alma.

¿Qué te diferencia?

No trabajo desde la teoría, sino desde la vivencia. No vendo fórmulas, creo experiencias humanas y sostenibles. Uso el arte como herramienta pedagógica, emocional y transformadora. Y lo hago con actitud, alma, acción y autenticidad.

¿Qué provocó el giro?

Una crisis existencial. Tenía éxito externo, pero vacío interno. Me faltaba paz, sentido, coherencia. Decidí reinventarme y poner mi talento al servicio de algo más grande: las personas.

“Dale la vuelta a la tortilla”: del susurro al movimiento

¿Cómo nace?

Desde una ruptura interna. Todo parecía bien, pero yo me sentía vacío. La frase “dale la vuelta a la tortilla” surgió como mantra. Hoy es una filosofía de vida.

¿Qué significa para ti?

Que todo puede cambiar si tú cambias. Que una historia rota puede resignificarse. Es coraje, aceptación y acción. Es transformar cada caída en impulso y cada dolor en vitamina.

¿Qué lo hace distinto?

No es teoría ni moda. Es experiencia real, humana, artística. No ofrecemos contenidos, sino caminos. Aquí se vive, se siente, se crea y se transforma en comunidad.

¿Qué filosofía lo sostiene?

Que todos tenemos una historia que merece ser contada y un alma que necesita ser abrazada. No buscamos crecimiento personal, sino revolución emocional.

¿Por qué “vitamina para el alma”?

Porque lo viví. El dolor, cuando se trabaja bien, puede ser fuerza. En este movimiento no se niega el dolor: se abraza, se expresa con arte, se comparte y se transforma en acción.

El arte como lenguaje del alma

¿Qué papel juega el arte?

Es el puente más profundo hacia la sanación. No necesitas ser artista. Solo necesitas querer soltar lo que pesa. Pintamos, escribimos, bailamos, cantamos… y así liberamos.

¿Y las emociones?

Son brújula. No se controlan, se comprenden. Creamos espacios seguros donde sentir no es debilidad, sino camino. Nombramos, expresamos y transformamos.

¿Dónde entra la acción?

Después del sentir, viene el accionar. Diseñamos el siguiente paso: una decisión, una conversación, una renuncia, un comienzo. Sentir sin actuar no transforma.

¿Quién se acerca a este movimiento?

Personas valientes —aunque no lo crean— que están cansadas de sobrevivir y quieren volver a vivir. Personas en búsqueda. Con ganas de cambiar algo desde dentro.

¿Qué impacto ves?

He visto miradas transformadas. Personas que se reconcilian consigo mismas. Decisiones pospuestas durante años que finalmente se toman. El cambio es real, aunque a veces solo se vea por dentro.

Metodología, comunidad y expansión

¿Cómo es la experiencia desde dentro?

Un viaje emocional. Desde el primer momento hay conexión y verdad. Se entra siendo uno y se sale siendo el mismo, pero más libre y en paz.

¿Qué herramientas usáis?

Nuestra metodología se basa en las 4A:

Aprendizaje: emocional y artístico.

emocional y artístico. Actitud: abierta, positiva y constructiva.

abierta, positiva y constructiva. Alma: conexión con lo esencial.

conexión con lo esencial. Acción: para generar resultados.

Usamos teatro, escritura emocional, música, fotografía, danza libre, dinámicas simbólicas, metáforas y meditación.

¿Cómo aseguráis que el proceso no se fuerce?

No forzamos. Proponemos. Cada uno elige su ritmo. Escuchamos, respetamos y acompañamos. El alma sabe cuándo avanzar.

¿Qué lo hace tan transformador?

Su verdad. Aquí no hay postureo. Se comparte desde el alma. Lo colectivo, lo artístico y lo humano se combinan para crear magia.

¿Qué has aprendido tú?

Que todos necesitamos ser vistos sin juicio. Que acompañar es más poderoso que dirigir. Que liderar con alma es una forma de vivir.

¿Quién te acompaña en esto?

Una comunidad de facilitadores, artistas, terapeutas, coaches, músicos y formadores. Personas con alma, comprometidas con provocar bienestar auténtico.

¿Qué papel tienen las historias personales?

Son el corazón. Cada historia compartida toca otra. Damos voz a las cicatrices. Porque lo real, contado desde el alma, transforma.

¿Y ahora qué viene?

Estamos lanzando:

La Comunidad oficial

El programa de radio

El himno musical

El libro del movimiento

Las formaciones online

La red de embajadores

El podcast Voces con Alma

La Conferencia Dale la Vuelta

Queremos llegar a más personas, sin perder la esencia emocional. Esto ya no es un proyecto personal. Es un regalo colectivo.

¿Cómo sumarse?

Escuchando esa voz interna que dice: “necesito un cambio”. Desde ahí, puedes escribirnos, asistir, colaborar o invitar a tu organización. Aquí no se pide estar preparado. Solo estar dispuesto.

Si tuvieras que resumir todo en una sola frase…

Dale la vuelta. Resetea. Lidera con alma. Porque el cambio empieza en ti.

Dale la vuelta a la tortilla: del alma al movimiento

“Dale la vuelta a la tortilla” nace ahora, pero no parte de cero. Parte de la experiencia de años con Resetéate. Parte del alma. Parte del arte. Y de la certeza de que lo que conmueve, transforma. Este movimiento es una respuesta a un mundo que necesita parar, mirarse y sanar.

Muy pronto estarán operativas todas sus áreas: la Comunidad, el programa de radio, las formaciones, el podcast Voces con Alma, el libro, la Conferencia Dale la Vuelta, y el himno. Y este es solo el principio.

Esta entrevista no termina aquí. Es una invitación. Si algo dentro de quien la lee se ha movido al leerla, si alguna frase ha tocado alguna fibra, quizás ha llegado el momento de darle la vuelta a su propia tortilla.

