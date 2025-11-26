Daniel de Malas destaca la histórica temporada de Aroldis Chapman tras su renacer dominador en Boston - Daniel de Malas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de noviembre de 2025.- El 2025 quedará marcado para siempre como una de las temporadas más impresionantes que haya firmado un relevista cubano —y un lanzador en general— en las Grandes Ligas. Aroldis Chapman, a sus 37 años, no solo renació en Boston, sino que entregó una campaña digna de los libros de historia: dominó, intimidó y volvió a demostrar por qué es uno de los cerradores más electrizantes de todos los tiempos.

Su rendimiento fue tan dominante que terminó conquistando el Premio al Relevista del Año de la Liga Americana, por segunda vez en su carrera, algo que solo los brazos más especiales han logrado. Pero, además, su impacto fue tan profundo que fue incluido en el "Equipo Ideal" de la temporada, además que llegó a recibir votos tanto para el Premio Cy Young como para el Premio al Jugador Más Valioso (MVP). Un logro extremadamente raro para un relevista.

Un renacer en Boston

Cuando los Medias Rojas apostaron por Chapman, muchos lo vieron como un riesgo. Pero el zurdo cubano respondió con una de las temporadas más dominantes de su vida: rectas que volvieron a rozar las 101-102 mph, un control más refinado que en años recientes y una agresividad que recordó sus mejores tiempos.

Boston encontró en él no solo a un cerrador confiable, sino a un líder de clubhouse, un veterano que elevó al resto del bullpen y que cambió la mentalidad del equipo en los innings finales.

Dominancia estadística y métrica

Chapman fue una máquina de producir outs cuando más se requería. Su combinación de swings fallidos, contacto pobre y temple bajo presión lo convirtió en el relevista más valioso de la Liga Americana.

Aunque los números oficiales exactos pueden variar según la plataforma, su temporada fue definida por:

ERA de élite, entre las mejores para un cerrador en MLB.

WHIP de primer nivel, reflejo del dominio sobre la zona.

Una tasa altísima de ponches por cada nueve entradas, entre las mejores del béisbol.

Una de las mejores eficiencias del año en leverage alto.

Estas métricas lo llevaron a aparecer en las papeletas del Cy Young y del MVP, un reconocimiento que solo reciben los relevistas verdaderamente excepcionales.

Votos al Cy Young y al MVP: Un raro privilegio

Que Chapman haya recibido votos en ambos premios dice todo lo que se necesita saber sobre su temporada. Desde Eric Gagne en 2003, muy pocos relevistas han logrado colarse de manera convincente en las discusiones de los grandes galardones.

Chapman fue más que un cerrador: fue un factor diferencial, una pieza que cambió el rumbo de múltiples juegos y que mantuvo vivo a Boston cuando más lo necesitó.

Un logro histórico para el béisbol cubano

Con este premio, Aroldis Chapman se convierte en uno de los muy pocos cubanos con múltiples premios individuales mayores en MLB. Su nombre queda inscrito, una vez más, entre las leyendas.

A lo largo de su carrera —que parecía estar en fase descendente hace apenas unos años— Chapman ha logrado reinventarse, mantenerse y regresar a la élite de los cerradores.

2025 no solo fue un buen año… Fue uno de los mejores de su carrera.

El legado continúa

Con esta extraordinaria temporada, Chapman reafirmó su estatus como uno de los relevistas más dominantes del siglo XXI. Su paso por Boston no solo revitalizó su imagen, sino que dejó claro que todavía tiene mucho que ofrecer, de hecho la franquicia de New England firmó extensión con el zurdo cubano para todo el 2026 y con opción para el equipo en 2027.

Los Medias Rojas encontraron en él una pieza clave, el lanzallamas sumó otro capítulo dorado y toda MLB fue testigo del renacer de una leyenda.



Emisor: Daniel de Malas



Contacto: Daniel de Malas

Número de contacto: danieldemalas@swingcompleto.com