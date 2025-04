El deporte en todas las etapas como motor del aprendizaje

(Información remitida por la empresa firmante)

Según la OMS el 70% de los niños y adolescentes no realizan la actividad mínima física recomendada. Se considera muy importante desde la infancia fomentar el ejercicio y la superación de desafíos deportivos como base para un aprendizaje basado en el esfuerzo, la tolerancia a la frustración, la adaptación al cambio y la celebración de los logros.

El Colegio Virgen de Europa de Madrid dedica más horas curriculares a la educación física y al deporte como eje de su proyecto pedagógico, en el que todo es importante para la formación integral del alumno, no solo las áreas troncales.

Este domingo 27 de abril convertirá sus instalaciones deportivas de más de 28.000 m a diferentes disciplinas en una jornada monográfica: El Día del Deporte. En esta sesión abierta al público se llevan a cabo las finales de las ligas deportivas y se realizan carreras y relevos, así como partidos y competiciones entre familias y profesores.

Madrid, 25 de abril de 2025.- "Mens sana in corpore sano", una frase universal que ya desde la antigua Roma rezaba la importancia de cuidar tanto la mente como el cuerpo físico para tener un equilibrio personal. ¿En la actualidad hacen nuestros estudiantes el suficiente deporte para cumplir esta máxima? Parece que lamentablemente no, pues según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sedentarismo en niños y adolescentes es un problema de salud pública en España, porque el 70% no realiza la cantidad mínima de actividad física recomendada. Y es un tema que va en aumento, pues para la Asociación Española de Pediatría, los niños y adolescentes españoles de entre 9 y 17 años son más sedentarios que las generaciones anteriores, debido, entre otras razones, al tiempo que pasan frente a las pantallas. Los pediatras advierten de que esta problemática se ha agravado después del confinamiento por la pandemia covid-19.

El colegio es uno de los espacios donde los niños y adolescentes tienen un tiempo “obligado” de ejercicio físico, pero sigue siendo bajo en comparación con las recomendaciones de la OMS, que sugiere al menos 60 minutos diarios de actividad física. En términos generales, se considera que la dedicación de los alumnos en la etapa escolar tampoco es suficiente. El punto de inflexión de la actividad física está en los 12 y 13 años, en el paso de Primaria a ESO y es mucho más llamativo en las niñas: si el 67% de las niñas hace ejercicio en el recreo a los 11 años. En el curso siguiente, con 12 años, solo lo hará el 17% (Consejo Superior de Deportes).

El caso de éxito de un colegio para el que la educación física es muy importante

Una experiencia diametralmente opuesta a estos titulares, en cuanto al desarrollo físico de los estudiantes en España es la del Colegio Virgen de Europa. Un centro madrileño pionero en innovación educativa y con excelentes resultados académicos que, desde su origen hace más de 65 años, considera el deporte uno de sus pilares educativos. Esta asignatura está programada verticalmente para que desde Infantil hasta 2º de Bachillerato se desarrolle paulatinamente todo el potencial físico de los alumnos, con mucho rigor y exigencia.

Desde 1 año estimulan en desarrollo motor de los niños a través de la psicomotricidad, el movimiento libre y los primeros juegos (pelotas, aros...), y continúan trabajando el cuerpo, el movimiento, el ritmo y la coordinación durante toda la etapa de Infantil.

En Primaria la educación física está presente todos los días con pruebas diferentes y con una dificultad gradual apoyadas en aparatos o en disciplinas como el atletismo, relevos, salto... En todas estas actividades no hay distinción entre niños y niñas, todos aprenden al mismo ritmo y con la misma exigencia.

Desde 3er. ciclo de Primaria se añaden, además de las horas de gimnasia deportiva otras de preparación física y de deporte como disciplina practicando tanto atletismo, baloncesto, balonmano... y este proceso se va complicando en dificultad o en nivel exigencia hasta Bachillerato.

“Para nuestro colegio la educación física y el deporte forman parte de nuestra cultura, no es un complemento, sino una base de aprendizaje en el que se fomenta el esfuerzo, se gestiona la tolerancia a la frustración, se motiva desde la superación de los objetivos” afirma Mencía Granados, directora pedagógica del Colegio Virgen de Europa.

La evaluación es muy completa en cuanto a la realización de las diferentes pruebas, de velocidad, de flexibilidad, de coordinación y de resistencia, como el Test de Cooper (prueba de resistencia aeróbica que consiste en recorrer la máxima distancia posible en 12 minutos a un ritmo constante).

“No todos los alumnos tienen las mismas aptitudes para la actividad física, para algunos de ellos, de hecho, llegar a un nivel básico supone un gran esfuerzo y pueden rechazarlo de primeras”, comenta Rafael Abad, Coordinador del departamento de Educación Física. Y añade, “Pero el gran aprendizaje del curso en nuestra materia es que con esfuerzo y constancia la evolución puede ser mucho más rápida de lo que creen. En nuestro colegio valoramos tanto el ejercicio perfecto o la mejor marca en tiempo como el afán de superación”.

Tal es la importancia del deporte en este colegio que le dedican, además de varias ligas oficiales y competiciones deportivas, dos hitos clave en el curso escolar como son El Día del Deporte (que se celebrará el domingo 27 de abril) y la Clausura del Curso.

Un colegio convertido en un gran estadio deportivo durante todo un día

Los 28.000 m de espacios deportivos del Colegio Virgen de Europa (pista de atletismo, campo de fútbol de hierba, polideportivo, canchas de baloncesto... ) acogerán el domingo 27 de abril un evento escolar y familiar y tiene el deporte como gran protagonista: el Día del Deporte.

Desde las 10 de la mañana hasta las 15:00 se pueden disfrutar de partidos y carreras en su emblemática pista de atletismo o en la modalidad de campo a través, para todas las edades.

También se disputarán las finales de ligas de fútbol, baloncesto, balonmano, vóley, balón prisionero hasta un cross exterior por la urbanización que rodea las instalaciones. Todo un maratón deportivo con entrega de premios en todas las modalidades que es a su vez un emocionante punto de convivencia y encuentro de toda la comunidad educativa.

Las familias son parte de la organización a través del APA y pueden participar en las pruebas. Una muestra más de cómo este colegio abierto y activo se apoya en toda la comunidad para llevar a cabo su compromiso por la calidad educativa y por mantenerse fiel año tras año a sus señas de identidad.

EMISOR: Colegio Virgen de Europa

