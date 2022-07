Dermatólogos recomiendan sombreros con protección UV 40+ para bloquear las radiaciones ultravioletas

(Información remitida por la empresa firmante)

Los sombreros realizados con tejidos de protección solar, como el Panamá, son el complemento ideal para protegerse del sol en verano, combinados con el uso de cremas protectoras y lentes que bloqueen los rayos UV

Con la llegada del verano las ganas de salir más a la calle aumentan, así como las de ir a la montaña a disfrutar del aire puro y a las playas a tomar el sol y darse un baño. Sin olvidar, por supuesto, que empieza la época vacacional para la gran mayoría de los españoles.



No obstante, los dermatólogos advierten que hay un elemento común que tienen todas estas salidas durante el verano y que es preciso considerar seriamente: la exposición al sol por un tiempo más prolongado.



Y, aunque hay estudios que avalan que el efecto natural del sol tiene múltiples beneficios para la salud de las personas, los expertos en dermatología indican que si no se toman las medidas adecuadas para protegerse de éste puede resultar perjudicial. Puesto que la exposición solar, sin los elementos de protección adecuados, puede producir múltiples problemas de salud como: manchas en la piel, quemaduras por insolación, problemas oculares, e incluso, cáncer de piel.



Sin embargo, en los últimos años, tras los avances en la creación de nuevos tejidos, han entrado en juego las prendas con protección solar UV 40+, entre las que se encuentran los sombreros con protección solar, que son un complemento ideal para lucir con el ‘outfit’ que cada uno desee y que proporcionan, a la vez, una protección mayor frente a las radiaciones ultravioleta.



Combinar sombreros UPF40+ con más medidas de protección

La profesora del Máster de Dermatología Estética de la Universidad de Alcalá de Madrid, María Marcos, señala que conoce “los sombreros con protección solar” especialmente de sus “viajes a Tanzania”, en los que ayuda a “tratar a los niños albinos con problemas de piel”, ya que ésta es muy sensible a la luz y la exposición solar. “Allí les recomendamos especialmente el uso de sombreros UPF40+, usar cremas con protección solar y ropa adecuada que cubra también su piel”, afirma la Doctora Marcos.



Asimismo, Marcos explica que el UPF es el “factor de protección ultravioleta que mide la eficacia que posee la ropa para proteger de la radiación ultravioleta que llega a la piel”, como la “porosidad de la tela, el tipo, color, peso y grosor”, y confirma que en el caso de los sombreros UV 40+ estos “ofrecen una muy buena protección”. “Es importante recordar que llevar un sombrero tiene que ser un complemento a las cremas, y también, al uso de gafas que protejan del sol adecuadamente”, matiza la dermatóloga con 20 años de experiencia.



Por otro lado, la dermatóloga especializada en tricología, la ciencia que estudia el pelo y sus enfermedades, Claudia Bernárdez, opina que el uso del sombrero “es básico para ayudar a protegerse del sol de forma física” y evitar que “todos los rayos solares nos alcancen", pero si, además, éste está “fabricado con tejidos de protección solar” es todavía “más efectivo”.



“Eso sí, hay que tener en cuenta que éstos protegen las zonas que cubren directamente y no del todo aquellas en las que una parte de la radiación solar llega de forma indirecta, como la cara, por lo que es primordial también usar cremas con factor de protección, protegerse también en la sombra y evitar las horas solar pico”, informa la Doctora Bernárdez.



Dermatólogos y sombrererías coinciden

Una de las sombrererías especializadas en este tipo de sombreros con UPF40+ es Sombreros Albero. Sombrerería fundada en el año 1820, que cuenta con varias tiendas repartidas por todo el territorio nacional.



Su propietario y gerente, Rafael Albero, comunica que “los estudios realizados en torno a los materiales con los que se fabrican los sombreros con protección UV 40+ han demostrado que protegen hasta un 97% de las radiaciones solares”, e insiste, en que sus productos “tienen más de un UPF40+”, aunque ellos “garantizan como mínimo eso”. “El UPF define la cantidad de luz ultravioleta que penetra a través de la tela, y cuanto más elevado es, la protección también lo es”, añade.



Asimismo, Rafael insiste en que uno de los sombreros con UPF40+ “ideales para la primavera y el verano” es el mítico Sombrero Panamá, el cual está “tejido a mano en Ecuador" con una fibra vegetal autóctona llamada “paja toquilla”, ya que “se trata de un sombrero fresco y de ala ancha, lo que proporciona incluso mayor sombra y tapa las carencias de la gorra y la visera, porque protege todo el contorno”. “Es un sombrero que combina perfectamente con diferentes ‘outfits’ y es posible usarlo tanto para ir a la playa, como un complemento para lucirlo por la noche. Es una manera informal y elegante de protegerse de las radiaciones solares”, describe Albero.



De otro lado, el propietario anuncia que hace “más de 40 años” que iniciaron la venta del Sombrero Panamá en sus sombrererías, por lo que son “embajadores de la venta de este modelo en España”, y que, sin duda, es uno de los “principales reclamos” que sus clientes le piden, dentro de su “amplio catálogo de sombreros, gorros y gorras de todo tipo”. “Si alguien desea protegerse del sol y no acaba de identificarse con el modelo Panamá, en Sombreros Albero hay multitud de modelos de sombreros y gorras con protección UV 40+. Lo más importante es que, sea cual sea la opción que elijan, las personas estén bien protegidas en verano”, aconseja Rafael.



Para finalizar, Albero destaca que el sombrero, a diferencia de las cremas que pierden efectividad con el paso de las horas, tiene la ventaja que “protege todo el tiempo y reduce el exceso de calor en la cabeza”, por lo que ayuda a evitar “la deshidratación, las cefaleas, mareos y hasta desvanecimientos”.







Contacto

Nombre contacto: Prensa Albero

Descripción contacto: Prensa Albero

Teléfono de contacto: 617459319





Videos

https://youtu.be/CFaPKIOa518