Desbloquear oportunidades e impulsar el progreso: Cumbre de proyectos energéticos Zimbabue-Zambia

La Cumbre de Proyectos Energéticos Zimbabue-Zambia (Zim-Zam) tendrá lugar del 18 al 20 de noviembre de 2024 en Victoria Falls, Zimbabue, y no podría ser más oportuna. Con los gobiernos de ambos países realizando cambios estructurales innovadores para que los proyectos energéticos sean más financiables, el apetito por la inversión es alto. Esta es la oportunidad de asegurar un futuro energético más sostenible tanto para Zimbabue como para Zambia

Zimbabue, 26 de noviembre de 2024.- La Cumbre de Proyectos Energéticos de Zim-Zam se alternará con la de Zambia cada dos años bajo el lema Powering Zimbabwe and Zambia's Sustainable Energy Future: Aprovechar las oportunidades de las energías renovables, la modernización de las redes y el acceso a la energía.



Bajo el patrocinio oficial del Ministerio de Energía y Desarrollo Energético de Zimbabue para 2024, la cumbre desvelará los planes de proyectos energéticos de ambos países. La inversión del sector privado en energía solar, geotérmica y eólica está complementando los proyectos hidroeléctricos tradicionales en un contexto de sequía, y la visión más amplia es crear una puerta mucho más amplia para la comunidad inversora mundial.



Con la Autoridad Reguladora de la Energía de Zimbabue (ZERA) como patrocinador de la cumbre, Edington Mazambani, Consejero Delegado de ZERA, declaró: "La Cumbre de Proyectos Energéticos Zimbabue-Zambia encarna nuestro compromiso con un futuro sostenible. Juntos exploraremos las enormes oportunidades que ofrecen las energías renovables, modernizaremos nuestras redes y garantizaremos el acceso a la energía para todos. Unámonos en nuestra visión para impulsar el futuro energético sostenible de Zimbabue y Zambia, liberando el potencial de crecimiento, innovación y colaboración".



La reciente inversión de 1.760 millones de dólares de la Agencia de Gestión Medioambiental de Zambia (ZEMA) en el sector energético subraya la urgente necesidad de expansión energética en la región.



Las devastadoras sequías que asolan África oriental y meridional han puesto de manifiesto la importancia de la planificación de escenarios, con la posibilidad de que las presas se sequen periódicamente. Las infraestructuras bilaterales y regionales serán fundamentales para contrarrestar el impacto y reducir la dependencia de las fuentes de energía dominantes. Otro es la colaboración con el sector minero para apoyar el crecimiento económico y su visión de un futuro energético más limpio.



"Habiendo apoyado al sector minero en la RDC durante 14 años, acogemos con satisfacción esta oportunidad para mantener conversaciones importantes que desbloquearán oportunidades en materia de energía e infraestructuras en Zimbabue y Zambia, e impulsarán un futuro sostenible", declaró Manoj Patil, Director de Servicios de Ingeniería Minera, una empresa del Grupo Vinmart, y patrocinador de la cumbre.



Otros temas que impulsarán el cambio en noviembre son la creación de un destino atractivo para la inversión en energía y el uso de soluciones renovables innovadoras y rentables para cumplir los objetivos de acceso universal, en beneficio de las industrias y los consumidores. Al reunir a los principales agentes del sector de la energía en un mismo lugar y con un mismo objetivo, la cumbre está llamada a acelerar el cierre financiero de los proyectos en ambos países y a establecer una vía clara para mitigar los riesgos.



Pondrá en contacto a los ministerios, servicios públicos, reguladores y organizaciones energéticas de Zimbabue y Zambia con las partes interesadas del sector privado internacional, inversores institucionales, financieros privados y proveedores de servicios y tecnología. Entre las IFD y multinacionales asistentes figuran el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), British International Investment (BII), FMO, Trade and Development Bank (TDB), Climate Fund Managers y Standard Bank.



Se suman a la multitud de líderes del sector público y partes interesadas que intervendrán en la cumbre, entre los que destacan los ministros de Zimbabue y Zambia, el embajador de la UE en Zimbabue y estimados oradores de ZERA, Zambezi River Authority (ZRA), ZARENA, ZESA Holdings y RAEZ.



Hablando en nombre de Marsh, también patrocinador de la cumbre, Mortimer McKechnie, Vicepresidente Senior, Energy & Power Leader, África, añadió: "Esta es una oportunidad para reunirnos, compartir experiencias y pensar de forma innovadora. Vincular el capital y mitigar el riesgo puede impulsar el desarrollo de ambos países, y Marsh está muy ilusionado por formar parte de esta cumbre".



Sobre EnergyNet:

Facilitar la inversion en energía en economías de rápido crecimiento. EnergyNet ha producido foros de inversión y diálogos ejecutivos para los sectores energéticos de África y América Latina durante los últimos 25 años en Europa, EE.UU., Asia y en toda África y América Latina.



"Trabajamos con gobiernos y empresas nacionales de servicios públicos para facilitar cumbres de inversión en las que inversores internacionales creíbles puedan entablar relaciones con partes interesadas del sector público para avanzar en el acceso a la energía".



Más conocido por el Foro de la Energía de África, el lugar de encuentro de desarrollo empresarial más antiguo para los responsables de la toma de decisiones de alto nivel en el sector energético de África, otras cumbres de inversión destacadas en las que se proporcionan perspectivas estratégicas sobre el panorama de la inversión y la preparación de proyectos incluyen la Cumbre de Cooperación Energética de Tanzania, H2 Africa, Offshore Technology Africa, Powering Africa Summit, el Foro Latinoamericano de la Energía y la Conferencia y Exposición de Gas de América Latina y el Caribe. ¡YES! ¡Youth Energy Summit y YES! Youth Energy Day forman parte de la cartera, y se centran en la creación de una plataforma y una red para impulsar las capacidades, las conexiones y la preparación empresarial de una nueva generación de líderes energéticos africanos.



"El hecho de centrarnos en las asociaciones de los sectores público y privado nos proporciona una valiosa perspectiva a través de la cual podemos ofrecer puntos de vista independientes y apoyar las actividades de desarrollo empresarial de empresas de todo el mundo que operan en estos mercados de rápido crecimiento. Nuestro equipo habla a diario con las partes interesadas de África, América Latina y el Caribe para respaldar estas perspectivas, por lo que las relaciones y las perspectivas de los inversores son nuestro negocio y nuestra pasión".



Sede Centra: Londres, Reino Unido



Más información: https://EnergyNet.co.uk/





