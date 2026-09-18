Un diabético español pone la IA a leer su propia glucosa; Ahí dentro está tu manual de instrucciones - GluboBeat

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de septiembre de 2026.- Quien vive con diabetes y usa un sensor continuo de glucosa conoce bien esta paradoja: sobran datos y falta quien los interprete. Dispositivos como FreeStyle Libre generan lecturas constantes, pero ninguno responde a la pregunta que de verdad importa: ¿por qué me ha subido?. Cubrir ese vacío es el objetivo de GlucoBeat, un diario de glucosa para diabéticos que mide cómo afecta cada actividad a la glucosa y usa IA para detectar patrones en el historial.

Basta con anotar una comida, un paseo, insulina, medicación o las horas dormidas para que la app estudie la curva que sigue: cuánto sube o baja la glucosa, en qué plazo, cuándo regresa al valor previo y si se sale del rango.

Un sensor que informa del cuánto, no del porqué

Gracias a la monitorización continua, seguir la diabetes es hoy más sencillo, pero dar sentido a esos datos sigue recayendo en el paciente.

Que la glucosa suba tras comer no aclara si el motivo fue la pasta, el pan, el estrés, el ejercicio o algo sucedido horas antes.

De un problema personal a la solución de un CTO

Diego Manuel Béjar nació en Asturias, vivió 23 años en Madrid y hoy reside en Valencia. Ejerce como CTO externo para distintas startups y convive con diabetes.

Su propia experiencia como paciente puso de manifiesto las carencias: necesitaba ampliar un pico, revisar el histórico, apuntar qué había comido y entender su efecto.

Me dedico a transformar problemas en soluciones, explica. Un día pensé: si una startup me trajera este problema, ¿cómo lo resolvería? Y empecé a construirlo.

Cómo reacciona la glucosa tras cada actividad

GlucoBeat parte de la media de glucosa de la media hora previa y observa lo que ocurre después: tres horas para una comida, cuatro para el ejercicio o la insulina y ocho para el sueño, calculando el pico, el tiempo hasta alcanzarlo y el retorno al nivel inicial.

Los datos pueden cargarse importando el registro de FreeStyle Libre desde LibreView, LibreLinkUp u otros medidores. Las estadísticas incluyen tiempo en rango, variabilidad, hemoglobina glicada estimada e hipoglucemias.

Ahí dentro está tu manual de instrucciones

Habituado a trabajar con IA, Béjar decidió aplicarla también a sus propios registros: meses de mediciones cruzadas con comidas, ejercicio, sueño e insulina, imposibles de revisar a mano.

Tu historial son meses de datos minuto a minuto cruzados con todo lo que has comido, caminado, dormido y pinchado. Ahí dentro está tu manual de instrucciones, y ningún ojo humano puede leerlo entero. La IA sí, resume Béjar.

Qué encuentra la inteligencia artificial en los datos

Cualquier usuario puede elegir una semana, un mes o un trimestre para que la IA revise lecturas y actividades. El sistema identifica patrones concretos e indica cuántas veces se han repetido.

Puede señalar qué comidas disparan más la glucosa, cómo influye el ejercicio, cuándo aparecen bajadas o subidas al despertar, y diferencias entre laborables y fines de semana.

De cada análisis surgen preguntas para llevar a la consulta médica. La IA muestra correlaciones, nunca causas.

¿Puedo comerme esto?: la IA responde antes del primer bocado

Otra función permite indicar qué se piensa comer. La IA considera la glucosa y su tendencia, las actividades recientes, la hora y la respuesta a comidas parecidas.

Con esos datos estima el posible pico, cuándo podría llegar y los hidratos aproximados, y sugiere alternativas cuando el histórico muestra que han funcionado.

No decide lo que una persona debe comer: muestra lo que probablemente sucederá, con su grado de confianza.

Diseñada para el día a día con diabetes

GlucoBeat permite registrar actividades sin conexión, incluye recordatorios de medicación y un resumen diario. Las notificaciones no muestran la glucosa en la pantalla de bloqueo.

Se usa desde el navegador y puede instalarse en la pantalla de inicio del móvil como una app nativa.

Una vía de acceso para médicos, familiares y cuidadores

Los profesionales sanitarios pueden abrirse una cuenta gratuita; el paciente decide si comparte su diario y durante cuánto tiempo.

Desde esa cuenta acceden a la curva del sensor, actividades, estadísticas y el efecto de comidas, ejercicio o medicación, con lecturas en tiempo real si el sensor está conectado.

El acceso es exclusivamente de lectura: puede revocarse en cualquier momento y cada consulta queda registrada. Igual opción existe para familiares y cuidadores.

Una inteligencia artificial con límites marcados

La IA solo accede a un resumen anónimo, sin nombre, correo ni fechas reales, y solo cuando hay consentimiento.

Tampoco calcula dosis, propone cambios de tratamiento ni diagnostica. Un segundo filtro descarta respuestas con cifras de insulina, y los resultados se marcan como generados por IA con aviso médico.

Los datos de glucosa, tratados como datos de salud

La información se guarda cifrada en servidores de la Unión Europea, conforme al RGPD.

Los consentimientos de salud, IA, sincronización y compartición se gestionan por separado y pueden retirarse; los datos se pueden descargar y la cuenta, eliminar por completo.

Gratis para arrancar, de pago si se quiere más IA

El diario, las gráficas, la importación y la compartición son gratuitos y sin tarjeta. El plan inicial incluye tres análisis con IA y cinco consultas de ¿Puedo comer esto?. Todas las funcionalidades de monitorización, seguimiento, análisis basados en datos sin IA… son gratis y sin límites.

Premium cuesta 5,95 €/mes o 59 €/año, con ocho análisis y veinte consultas. Premium+, por 9,95 €/mes o 99 €/año, ofrece veinte análisis y cincuenta consultas, ambos cancelables sin permanencia.

Lo que GlucoBeat no pretende ser

GlucoBeat no es un producto sanitario. No diagnostica, no calcula dosis ni sustituye a los profesionales de la salud: registra información y muestra correlaciones.

Su propósito es ayudar a entender la respuesta cotidiana de la glucosa y llegar a la consulta con la información organizada.

Un proyecto que apenas empieza

GlucoBeat está disponible en español e inglés y funciona en móvil y ordenador.

Seguirá evolucionando con lo que aprendamos, escribe Béjar. Cada mejora nace de la misma pregunta: ¿qué necesito para entenderme un poco mejor?

Sobre GlucoBeat

GlucoBeat es un diario de glucosa con IA para personas con diabetes tipo 1, tipo 2, otros tipos o interesadas en su metabolismo. Cruza lecturas con comidas, ejercicio, insulina, medicación y sueño para identificar patrones.

Permite compartir el diario con sanitarios, familiares y cuidadores mediante acceso de solo lectura. Es un proyecto independiente desarrollado en España, con datos alojados en la UE. No es un producto sanitario: no diagnostica ni recomienda dosis.

Contacto

Emisor: GluboBeat

Contacto: GluboBeat

Número de contacto: +34614862698