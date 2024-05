Diego Ruiz, fundador de DRC Academy: "Dominar el inglés será un requisito en casi cualquier trabajo"

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde DRC Academy, plataforma de clases de inglés, destacan la importancia de conocer este idioma para poder tener una proyección profesional

España, 30 de mayo de 2024.- El inglés es la lengua extranjera más demandada en los procesos de selección, el 66% de las ofertas de empleo que demandan un idioma, solicitan que el candidato tenga conocimientos de inglés, según el último informe disponible de empleabilidad e idiomas de Adecco. Por lo tanto, se convierte en un requisito indispensable para los profesionales que buscan un trabajo cualificado.



En DRC Academy recalcan la importancia de una educación globalizada y digitalizada y al mismo tiempo accesible a todo el mundo, con el objetivo de ayudar a todas las personas que quieran mejorar en su carrera profesional y se vean limitados por su conocimiento de inglés.



"Soy un fiel creyente de la individualización dentro de la educación, no todos somos iguales y no todos aprendemos de la misma forma, por lo que una educación individualizada es la clave para un aprendizaje real", comenta Diego Ruiz, Director y Fundador.



Así, DRC Academy nace de la necesidad que tienen las personas adultas de aprender o mejorar su conocimiento de la lengua inglesa, pero a través de clases y de una metodología que se adapte a su estilo de vida y no condicione su día a día. "Empecé a crear DRC Academy viviendo en Dublín, mientras trabajaba como profesor en un colegio. Allí observé que había muchos españoles que no dominaban el idioma y luchaban por trabajar en puestos cualificados, mientras que aprendían inglés trabajando en otros puestos poco cualificados", comenta Diego Ruiz.



"Creo que cada persona tiene un objetivo en particular y si un profesor traza una estrategia de aprendizaje en base a ese objetivo, será mucho más fácil conseguirlo. De esta manera, me puse manos a la obra y el resultado es DRC Academy, una plataforma de clases de inglés online de manera individual y personalizada a un precio asequible", continúa.



DRC Academy ha desarrollado su propio método con clases individualizadas y personalizadas, donde el conocimiento se sustenta en la conversación con los profesores con el objetivo de que las clases sean 100% prácticas.



Cuentan con diferentes packs de clases, que se adaptan a las necesidades de cada alumno, pero siempre desde una perspectiva económica. "Tenemos a los mejores profesionales seleccionados uno a uno bajo los requisitos de los alumnos, pero siendo una academia barata".



DRC Academy cuenta ya con alumnos en varios países como España, Irlanda, Alemania, Países Bajos, Malta, Costa Rico o México, entre otros, ya que con su modalidad online, la limitación geográfica no es ningún impedimento.



Además de perfeccionar su inglés, los alumnos también podrán prepararse para conseguir una certificación oficial y acreditar su nivel del idioma, un requisito para muchas empresas a la hora de incorporarse al mundo laboral.



Sobre DRC Academy

"Consideramos que las necesidades de aprendizaje de los alumnos han cambiado y por eso nos posicionamos como una academia online que está orientada a la flexibilidad, personalización y tecnología. Creemos en la globalización y digitalización de la educación y apoyamos la comodidad que estas aportan a los alumnos".



DRC Academy destaca por la profesionalidad de sus profesores y por el amplio abanico de ofertas y clases que se pueden adaptar a las necesidades de los alumnos de cualquier país del mundo.







