Diez consejos para conducir de forma ecológica

La conducción sostenible tiene tres principales ventajas: en primer lugar, la más evidente, es que produce menos contaminación a la atmósfera y, por ende, es mucho mejor para el futuro del planeta. Por otro lado, es una conducción mucho más segura y redunda en la reducción de los accidentes. Por último, la conducción sostenible acaba siendo mucho más barata para el bolsillo porque el consumo de combustible disminuye bastante.

Esto es importante, tanto para las familias, como para todo tipo de empresas; y no solamente para aquellas en las que es más evidente, como las que necesitan gestionar una flota de vehículos para el transporte o la distribución, sino también para cualquier compañía con trabajadores que necesitan desplazarse y utilizan un coche de empresa y para las que la gestión de flotas puede marcar una gran diferencia. Si cada uno de ellos reduce ligeramente el consumo gracias a una conducción más sostenible, el ahorro de emisiones y de costes puede ser enorme. ¿Pero cómo conseguirlo? A continuación, te proponemos algunas ideas.

Velocidad adecuada y sin cambios bruscos

Si te has sacado el carnet hace poco probablemente todavía recuerdes esta lección de tu profesor: no se trata de conducir más rápido o más despacio sino de forma correcta conforme a las circunstancias de la vía. Además, no deben hacerse cambios bruscos, ya que eso además afecta al motor. En este sentido, es conveniente tratar de conducir a una velocidad sostenida.

Procura evitar la recarga rápida en los coches eléctricos

No hay duda de que tener cargado tu coche eléctrico en pocos minutos es muy cómodo. Sin embargo, lo rápido no siempre es lo mejor. Efectivamente, este tipo de recargas no suelen ser muy buenas para tu coche, por lo que es recomendable evitarlas lo máximo posible; es decir, es mejor usarlas solo cuando uno lo estime oportuno. En estos casos, lo más recomendable es tratar de hacer la recarga durante la noche mientras duermes.

Mantener una temperatura adecuada en el interior del vehículo

Lo más adecuado es mantener una temperatura de 21º en el interior del vehículo. Además, se ha de evitar viajar con las ventanillas bajadas cuando se viaja a alta velocidad, ya que se produce una mayor resistencia al aire y, por tanto, se acaba consumiendo más carburante (o electricidad en el caso de los eléctricos).

No sobrecargues el vehículo demasiado

Irse de vacaciones siempre es un placer y, para hacerlo de forma segura, debemos intentar viajar justo con lo que necesitamos. Y es que no es para nada recomendable desplazarse en un coche que está muy lleno, porque, debido al peso, el consumo de combustible es mucho mayor; de hecho, puede aumentar hasta un 39% cuando se viaja a una velocidad de 120 kilómetros por hora.

Apaga el motor durante las paradas

Es recomendable apagar el motor cuando vayas a estar estacionado durante más de dos minutos, ya que un coche con el motor encendido, aunque no se mueva, sigue consumiendo energía. De hecho, en estos casos tu vehículo de gasolina estaría consumiendo hasta 0,7 litros/hora.

