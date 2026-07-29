El director español Rubén Arnaiz gana el premio a Mejor Película Acción Aventura en San Diego Comic-Con

Rubén Arnaiz recibiendo el premio en San Diego Comic Con - RUBÉN ARNAIZ

(Información remitida por la empresa firmante)

El cortometraje "Sandra Munt" obtiene el galardón "Best Action/Adventure" en el Comic-Con International Independent Film Festival 2026, uno de los festivales de cine independiente celebrados durante la Comic-Con de San Diego.

San Diego, 29 de julio de 2026.

FUENLABRADA (Madrid), julio de 2026 — El cineasta Rubén Arnaiz, natural de Madrid y fundador de Amblost Studios, ha sido galardonado en Estados Unidos con el premio Best Action Adventure Film por su cortometraje Sandra Munt durante el Comic-Con International Independent Film Festival 2026, celebrado en el marco de la San Diego Comic-Con, uno de los mayores eventos internacionales dedicados a la cultura popular, el cómic y el entretenimiento.

El premio fue anunciado durante la ceremonia oficial del Comic-Con International Independent Film Festival, celebrada en San Diego (California), donde el director recogió el galardón ante los asistentes al festival.

El reconocimiento fue entregado tras la proyección oficial dentro del festival, donde el jurado destacó la propuesta por su combinación de aventura clásica, ambición artistica y visual, ritmo constante, así como por la relación entre sus protagonistas.

Durante la ceremonia de entrega de premios, uno de los miembros del jurado, Stephanie Filio expresó públicamente su entusiasmo por el proyecto afirmando: "I thought when I watched it is I wanted to be a feature length" ("Lo que pensé cuando la vi es que me habría gustado que fuera un largometraje."), destacando el potencial de Sandra Munt para desarrollarse más allá del formato de cortometraje.

Además de la proyección oficial, Rubén Arnaiz participó como parte de la programación oficial del evento en un panel oficial de la Comic-Con, donde presentó en exclusiva material de su próximo largometraje SCAVENGER, actualmente en desarrollo.

"Recibir este premio en la Comic-Con de San Diego supone un enorme impulso para todo el equipo. Es un reconocimiento al esfuerzo de muchos años de trabajo y una motivación para seguir desarrollando proyectos de cine independiente desde España" Rubén Arnaiz

Con este premio, Sandra Munt se convierte en una de las producciones españolas reconocidas dentro del Comic-Con International Independent Film Festival, consolidando la trayectoria internacional del director madrileño tras casi dos décadas desarrollando proyectos de cine fantástico y de aventuras y siendo de los pocos directores españoles que presnetan proyectos internacionales todos los años.

Ambientada en la Europa de 1934, Sandra Munt sigue a una aventurera española que emprende la búsqueda de un legendario libro antes de que caiga en manos del régimen nazi. La historia combina aventuras, sociedades secretas, mitología y humor, inspirándose en los grandes clásicos del cine de aventuras.

El cortometraje está protagonizado por Aránzazu Díez, Emma Caballero, Christian Stamm, José Santiago, Juan Rueda, Antonio Meléndez Peso y Ana Calabozo, con dirección de fotografía de José Luis Martínez Díaz y música de Quasarsonic.

Tras este reconocimiento en la San Diego Comic-Con International Independent Film Festival, Sandra Munt continuará su recorrido por festivales nacionales e internacionales.

Links

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=73Uae8mi...

Ficha Imdb: https://www.imdb.com/title/tt2215473/?re...

Kit Prensa y fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1...

Contacto:

Rubén Arnaiz

Amblost Studios

amblostmedia@gmail.com