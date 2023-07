Disaronno Velvet Batida, el cóctel con crema de licor a baja gradación que triunfa en las playas de Italia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de julio de 2023.

Velvet Batida es el cóctel refrescante y aterciopelado, fácil de preparar e ideal para eventos y celebraciones veraniegas

El nuevo signature cocktail de la casa Disaronno, a base de Velvet, la nueva crema de licor que acaba de aterrizar al mercado español, responde a las nuevas tendencias de consumo, no solo para la época estival, donde impera la baja gradación y la búsqueda de sorbos ligeros y refrescantes.



Se habla del Disaronno Velvet Batida, el nuevo must drink que triunfa en los atardeceres de las playas italianas, convertido en un símbolo de la nueva Dolce Vita.



Presentado en Versilia el año pasado, el Velvet Batida ya presume de ser un clásico del verano debido a su excepcional aceptación.



Refrescante y aterciopelado, la versión lombarda del clásico Batida, el aperitivo de Brasil a base de alcohol, zumo de frutas y azúcar, lleva simplemente agua de coco y hielo granizado combinados con la inconfundible textura sedosa de la crema a base de almendras. Una receta simple y exitosa, muy fácil de preparar en casa.



Preparar en casa un Disaronno Velvet Batida

Sencillo, elegante, refrescante. La técnica para preparar un Velvet Batida es la del shake and stir, es decir, agitar y revolver, y el vaso más indicado será un Tumbler alto. Hay que utilizar 5 cl de Disaronno Velvet y 5 cl de agua de coco (marca Goya) para un perfecto equilibrio de sabores y añadir hielo granizado.



Hay que decorar la copa con una rodaja de coco para una perfecta y evocadora puesta en escena.



Velvet. La revolución en el mercado de las cremas de licor

Disaronno, el licor icono de la Dolce Vita, acaba de lanzar en España Velvet, la nueva experiencia de crema de licor a baja graduación alcohólica que aúna el carácter distintivo del licor a base de almendras que ha conquistado generaciones enteras, con la cremosidad y las notas aterciopeladas de un producto único, que puede tomarse solo o con hielo.



La nueva versión del licor italiano más vendido en el mundo cuenta con una elegante y seductora botella blanca, destinada a convertirse en un nuevo icono del hedonismo Made in Italy.



Las razones del mito Disaronno

En 1525 Bernardo Luini, discípulo de Leonardo da Vinci, recibe el encargo de llevar a cabo el fresco de la Virgen de los Milagros para la ciudad de Saronno. El pintor eligió como modelo a una joven posadera del lugar, que para demostrar su agradecimiento le regaló una bebida color ámbar.



75 años después, en 1600, esa receta fue descubierta por la familia Reina, pero no fue hasta los albores del siglo XX cuándo el descendiente Domenico Reina decidió convertir la receta en el producto que hoy en día se conoce.



Es en 1947 cuando nace el histórico establecimiento ILLVA Saronno Holding que convierte una actividad puramente artesanal en una verdadera industria que hará de Disaronno a lo largo de la década de los Sesenta, un icono planetario de la Dolce Vita italiana.



Enlace de compra

https://www.amazon.es/Licor-crema-Disaronno-velvet-botella/dp/B0876FMMNG?th=1

https://www.disaronno.com/es/







