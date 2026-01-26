La DOP Torta del Casar participa en Madrid Fusión con catas, degustaciones y tapas para promocionar el queso - DOP Torta del Casar

Para mostrar la versatilidad del queso amparado, dos chefs extremeños elaborarán tapas con Torta del Casar

El director de la DOP torta del Casar, Javier Muñoz, destaca que Madrid Fusión supone una “oportunidad estratégica” para posicionar la Torta del Casar porque es una cita imprescindible para el sector

Madrid, 26 de enero de 2026.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar participa en la vigésimo cuarta edición de Madrid Fusión, que se celebra en IFEMA desde este lunes, 26 de enero, hasta el próximo miércoles, 28 de enero. Un año más, la DOP Torta del Casar regresa al stand conjunto de las diputaciones de Cáceres y Badajoz para dar a conocer las cualidades del queso amparado con actividades como catas y degustaciones.

El director de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, Javier Muñoz, ha destacado que “Madrid Fusión es una de las citas imprescindibles para el sector agroalimentario, y supone una oportunidad estratégica para posicionar la Torta del Casar. Además, la colaboración entre ambas diputaciones extremeñas supone un revulsivo para que las DOP de la región, como la Torta del Casar, puedan mostrar a los asistentes la singularidad de estos productos y presentar la riqueza gastronómica del territorio”.

Para destacar la versatilidad y el sabor de los productos extremeños, la Denominación de Origen colabora con chefs destacados de la región, que ofrecerán a los asistentes una propuesta gastronómica con la Torta del Casar como ingrediente protagonista para demostrar la versatilidad de este queso.

Entre las elaboraciones que van a realizar destaca una 'Sopita de ají y jamón Dehesa de Extremadura con empanada de maíz y Ternera de Extremadura, Torta del Casar, hummus de Pimentón de La Vera y vinagreta cítrica de Aceite Gata-Hurdes', elaborada por el cocinero Claudio Vidal, chef del restaurante Casa Claudio en Casar de Cáceres.

Por su parte, Juan Santiestebán, cocinero del restaurante La Fabiola, en Cáceres, preparará un bombón de Torta del Casar, Cereza de Jerte guisada y tierra de Aceite de Villuercas-Ibores. El primer plato se ha presentado en el stand de las diputaciones extremeñas este lunes, 26 de enero, y el segundo se preparará el miércoles a las 13:30 horas.

“Es un placer para nosotros poder colaborar con chefs de primer nivel en un evento de este calado. Se trata de cocineros que conocen a fondo la Torta del Casar, trabajan con ella de forma recurrente en sus restaurantes y, en consecuencia, son capaces de entender la versatilidad del queso y explotar todo su sabor y sus cualidades”, añade Muñoz.

Además, durante estos días, la Torta del Casar -junto a los tres quesos con denominación de origen protegida de Extremadura- ofrecerá catas comentadas acompañados de una selección de vinos DOP Ribera del Guadiana. Así, los asistentes podrán conocer las cualidades de estos productos y degustar la mejor oferta quesera y vinícola extremeña.

Muñoz ha destacado que las catas son un “gran escaparate” y que “al público les resultan muy interesantes”. “Nuestra intención es que, gracias a estas catas, se dé a conocer la Torta del Casar ante nuevos públicos, así como las distintas aplicaciones que se le pueden dar a este producto tan especial”, ha concluido.

Bajo el lema “El cliente toma el mando”, la 24ª edición de Madrid Fusión se presenta como la más ambiciosa hasta la fecha. El evento espera superar las cifras de asistencia del año anterior, con más de mil periodistas acreditados y más de 26.000 visitantes profesionales. Unos datos que sitúan a la feria como una cita de referencia en el sector gastronómico y un escaparate mundial desde el que la DOP Torta del Casar busca darse a conocer ante un público gourmet y difundir las cualidades de este queso de elaboración artesanal ante los profesionales de la industria alimentaria.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

