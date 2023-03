DQS/ es una de Las Mejores Empresas para Trabajar en España en 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 31 de marzo de 2023.

La consultora Great Place To Work® anuncia la 21ª edición del Ranking Best Workplaces España 2023 donde DQS/ alcanza la cuarta posición en la categoría de 50-100 empleados. Destacar que el 100% de los/as empleados/as de DQS afirman que la compañía es un Gran Lugar para Trabajar

DQS/, compañía perteneciente al sector de la Consultoría de Software ha conseguido la cuarta posición en la categoría 50 a 100 empleados como una de Las Mejores Empresas para Trabajar en España en el Ranking Best Workplaces España 2023. Y por segundo año es la mejor consultora especialista en Microsoft para trabajar en España.



El prestigioso Ranking, en su 21ª edición, fue anunciado esta semana en el Evento de entrega de premios presencial, celebrado en el Museo del Traje, en Madrid, por la consultora Great Place to Work®, líder en la construcción y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar. Para la edición de 2023, Great Place To Work® analizó 394 compañías de diferentes tamaños y sectores, lo que implicó contar con la opinión de más de 380.000 trabajadores/as.



Tras un diagnóstico del ambiente organizacional, que incluye el envío de un cuestionario a los/as empleados/as y una evaluación específica de la cultura de gestión de personas, DQS/ ha obtenido este reconocimiento que acredita que se trata de una organización con una cultura de alta confianza, en la que su plantilla está motivada para dar lo mejor de sí misma.



En concreto, de los resultados de la encuesta se desvela la especial valoración que sus profesionales hacen de Relaciones cercanas (98%), Colaboración entre compañeros (98%) y Honestidad de los managers (98%); entre otras cuestiones.



Para Fran Salinas, CEO de DQS/: "Ser reconocidos como Mejor Empresa para Trabajar en España supone un gran reconocimiento a los esfuerzos que desde DQS/ hacemos por crear un entorno laboral saludable donde todas las personas que forman parte del equipo sientan que pueden ser ellas mismas en su puesto de trabajo. Hoy nos sentimos orgullosos y orgullosas porque este reconocimiento avala que en DQS/ las personas estamos en el centro de la estrategia, y alrededor de ellas somos capaces de crear un entorno que favorece su desarrollo tanto personal como profesional", explica el directivo.



"Desde el inicio DQS ha servido de inspiración, contando con un equipo fantástico que ha ayudado a conseguir crear una cultura estable, situando a las personas siempre en el centro y siendo un ejemplo a seguir. Enhorabuena un año más por ser un Best Workplaces", afirma Isabel López, Responsable del Diagnóstico Great Place to Work.



Great Place to Work® es la firma consultora que durante más de 30 años lleva trabajando con empresas de todo el mundo para identificar, crear y mantener culturas de alta confianza y alto rendimiento ayudando a las organizaciones a convertirse en Mejores Lugares para Trabajar.



Sobre DQS

DQS/ es 100% partner Microsof y son expertos certificados, especializados en soluciones Microsoft Dynamics, que acompañan a sus clientes en su estrategia tecnológica de forma responsable, con firmeza en la dirección y flexibilidad en la ejecución.



Actualmente, se encuentran inmersos en un plan de búsqueda de nuevos talentos que les permita consolidar su posición de liderazgo en el mercado, bajo una propuesta de valor People Centric, donde los miembros del equipo conforman el mayor activo de la compañía.







