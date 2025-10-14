DRAO Producciones y Clásicos de la Lírica presentan su repertorio en Mercartes 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de octubre de 2025.- Mercartes 2025, la feria que reúne espectáculos del ámbito escénico y a los principales profesionales del sector, contará este mes de octubre con la participación de DRAO Producciones y la compañía Clásicos de la Lírica, que presentarán un amplio repertorio de zarzuelas con el objetivo de seguir impulsando este género como una de las expresiones más representativas de la cultura española.

El repertorio con el que la compañía se presenta en la feria incluye títulos tan reconocidos como La Tabernera del Puerto, Doña Francisquita, La Revoltosa, El barberillo de Lavapiés, La del manojo de rosas, Agua, azucarillos y aguardiente, Gigantes y cabezudos, La rosa del azafrán, La corte de Faraón, La chulapona y Katiuska. Estas producciones han recorrido distintos escenarios con gran éxito, consolidando el papel de Drao Producciones en la difusión y revitalización de la zarzuela.

Entre las propuestas de esta temporada, la obra estelar es “La Revoltosa”, considerada la “zarzuela de oro” de la compañía y actualmente en plena gira nacional. Junto a ella destaca “La del manojo de rosas”, que en verano obtuvo una gran acogida en el Teatro La Latina de Madrid con un elenco encabezado por Charo Reina, César Camino y José Antonio Sayagués, y que continuará su recorrido en diferentes ciudades tras su éxito en la capital.

DRAO Producciones y Clásicos de la Lírica cuentan con una compañía formada por más de treinta artistas polifacéticos de todas las edades, respaldados por orquesta en vivo y un cuerpo de ballet que aporta dinamismo y espectacularidad a cada función. Con esta estructura artística, la compañía trabaja activamente para que la zarzuela obtenga el reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, reforzando su valor como uno de los géneros más singulares de la tradición cultural española.

La labor de la compañía cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, así como el INAEM, instituciones que avalan la importancia de estas producciones dentro del patrimonio escénico. La presencia en Mercartes 2025 confirma a Drao Producciones como un referente en la proyección de la zarzuela, acercando su riqueza musical y teatral a nuevos públicos y manteniendo vivo un legado que continúa brillando en los escenarios del siglo XXI. Es posible consultar más información acerca de la productora en la web www.draoproducciones.com y sobre esta nueva edición del Mercado de las Artes Escénicas en su página www.mercartes.es

