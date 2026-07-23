Durcal pone el foco en la generación de abuelos que redefine el cuidado familiar

Reloj Durcal - Durcal Teleasistencia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de julio

Con motivo del Día de los Abuelos, Durcal da visibilidad a una generación cada vez más activa e independiente, pero que sigue siendo uno de los principales pilares de la conciliación familiar en España

Cada verano se repite la misma escena en miles de hogares españoles: terminan las clases, muchos padres continúan trabajando y los abuelos vuelven a convertirse en la principal red de apoyo para el cuidado de sus nietos. Su papel resulta esencial para la conciliación familiar, especialmente durante los meses de vacaciones escolares, cuando las necesidades de cuidado aumentan y no siempre pueden cubrirse con campamentos o actividades de verano.



Según datos de Aldeas Infantiles SOS, el 85% de los abuelos españoles participa en algún momento en el cuidado de sus nietos y casi la mitad (46,7%) lo hace de forma habitual mientras los padres trabajan. Además, distintos estudios sitúan a España entre los países europeos donde los abuelos tienen una mayor implicación en el cuidado familiar, dedicando una media de 16 horas semanales al cuidado de sus nietos.



Una generación que redefine el papel de los abuelos

Sin embargo, detrás de esta realidad está emergiendo un cambio generacional que está transformando la forma de entender el envejecimiento. Los abuelos de hoy ya no responden al perfil tradicional de generaciones anteriores. Son personas que viajan, practican deporte, participan en actividades culturales, utilizan la tecnología en su día a día, mantienen una intensa vida social y quieren seguir desarrollando sus propios proyectos personales tras la jubilación.



En este contexto, el gran reto para muchas familias ya no es únicamente contar con el apoyo de los abuelos, sino hacerlo respetando también su autonomía y su forma de vivir. Cuidar de los nietos y seguir disfrutando de una vida activa ya no son dos realidades incompatibles.



"Durante mucho tiempo hemos asociado el envejecimiento a la dependencia, pero la realidad está cambiando. Hoy las familias quieren que sus padres sigan viviendo como desean durante el mayor tiempo posible, manteniendo su independencia y sus rutinas. El verdadero reto ya no es solo cuidar, sino hacerlo sin limitar su autonomía", explica Guillem Viladomat, fundador de Durcal Teleasistencia.



La tecnología acompaña una nueva forma de cuidar

La evolución de esta generación también está transformando el concepto de los cuidados. Cada vez más familias buscan herramientas que les permitan estar tranquilas sin necesidad de supervisar constantemente a sus familiares mayores, favoreciendo que puedan seguir viviendo de forma independiente y disfrutando de su día a día.



En este escenario se enmarca Durcal, la plataforma española especializada en envejecimiento activo y cuidado conectado. Su ecosistema, formado por una aplicación móvil y un reloj inteligente con teleasistencia 24 horas, detección automática de caídas, geolocalización y monitorización del bienestar, responde precisamente a una necesidad cada vez más presente: permitir que las personas mayores sigan viviendo como quieren, mientras sus familiares cuentan con la tranquilidad de saber que están bien.



Actualmente, más de 11.000 personas utilizan su reloj inteligente y más de 16.000 familias confían en su tecnología para acompañar a sus seres queridos. Además, la compañía gestiona alrededor de 300 emergencias cada mes, una experiencia que le permite conocer de primera mano cómo están evolucionando las necesidades de las personas mayores y de quienes las cuidan.



"Trabajamos cada día con miles de familias y vemos una tendencia muy clara: ya no buscan únicamente una solución cuando aparece la dependencia. Quieren que sus padres sigan viviendo con libertad, manteniendo sus rutinas y disfrutando de una vida activa durante el mayor tiempo posible. La tecnología debe servir precisamente para eso: ofrecer tranquilidad sin restar autonomía", añade Viladomat.



Una nueva generación de mayores

España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo y el envejecimiento de la población marcará el futuro de las próximas décadas. Este escenario está impulsando un cambio de paradigma: cada vez se habla menos de cuidar únicamente cuando aparece la dependencia y más de prevenir, acompañar y favorecer que las personas puedan mantenerse activas e independientes durante más tiempo.



La experiencia de Durcal acompañando a miles de personas mayores y sus familias refleja precisamente esa evolución. Hoy el cuidado ya no consiste únicamente en responder ante una emergencia, sino en ofrecer herramientas que permitan seguir disfrutando de una vida plena, activa y conectada con los seres queridos.



Coincidiendo con el Día Mundial de los Abuelos, que se celebra cada 26 de julio, la compañía quiere reivindicar el papel de una generación que continúa siendo imprescindible para la organización familiar, pero que también reclama algo igual de importante: seguir disfrutando de su tiempo, sus aficiones y su libertad.



Porque los nuevos abuelos ya no solo cuidan. También viajan, hacen deporte, salen con amigos, descubren nuevos hobbies y siguen construyendo proyectos personales. Y precisamente por eso, necesitan soluciones que les permitan seguir viviendo esa vida con seguridad, autonomía y tranquilidad.





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