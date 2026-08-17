I edición del Mundial del Jamón: Ronda buscará al mejor jamón del mundo coincidiendo con la Goyesca - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

La primera edición de esta nueva competición reunirá del 4 al 6 de septiembre a los cuatro grandes orígenes del jamón ibérico, que se enfrentarán por primera vez en una cata con un único objetivo: conquistar el título de Mejor Jamón del Mundo

Madrid, 17 de agosto de 2026. – Tras la victoria de la Selección Española en el Mundial de fútbol y la conquista de su segunda estrella, nace una nueva competición con vocación de convertirse en tradición: el Mundial del Jamón.

Del 4 al 6 de septiembre, coincidiendo con la celebración de la emblemática Goyesca de Ronda, la ciudad malagueña acogerá la primera edición de un acontecimiento que quiere situar al jamón ibérico en el lugar que merece: como uno de los grandes símbolos de la gastronomía española y un producto con proyección internacional.

Impulsado por Enrique Tomás Ruiz, el Mundial del Jamón nace con la vocación de unir al mundo del jamón y elevar el producto made in Spain al lugar que le corresponde. Para ello, plantea un formato inédito en el que gastronomía, cultura, música y experiencias convivirán durante tres días en un escenario tan singular como el Convento de Santo Domingo de Ronda.

Cuatro grandes orígenes, un único ganador

Uno de los grandes atractivos del Mundial será la competición entre los cuatro grandes orígenes del jamón ibérico: Guijuelo, Extremadura, Jabugo y Valle de los Pedroches.

Todos los jamones participantes pertenecerán a la misma añada, con el objetivo de garantizar unas condiciones de comparación justas. Los asistentes tendrán la oportunidad de realizar una cata comparativa y descubrir de primera mano las particularidades de cada uno de estos cuatro grandes territorios productores.

Pero en este Mundial no habrá jurado: será el público quien decida.

Tras la degustación, los participantes podrán votar por su favorito y elegir cuál de los cuatro orígenes merece alzarse con el título de “Mejor Jamón del Mundo”.

Mucho más que una competición gastronómica

El Mundial del Jamón nace con la intención de trascender la propia competición. La organización plantea esta primera edición como el nacimiento de una nueva tradición cultural, utilizando el jamón como hilo conductor de una experiencia que reunirá gastronomía, arte, música y encuentros con figuras relevantes.

Durante las tres jornadas, los asistentes podrán disfrutar también de actuaciones, photocall VIP y barra de bebidas, además de participar en la elección del mejor jamón y optar a premios exclusivos.

El encuentro contará asimismo con la participación de ocho ganaderos, reforzando el vínculo del Mundial con el origen y con quienes trabajan directamente en la elaboración y producción de este producto.

Ronda, escenario del nacimiento de una nueva tradición

La elección de Ronda como sede tampoco es casual. La celebración del Mundial coincidirá con la histórica Goyesca, convirtiendo a la ciudad en uno de los grandes focos culturales y sociales del país durante ese fin de semana.

En este contexto, el Convento de Santo Domingo se convertirá durante tres días en el punto de encuentro de profesionales, productores, amantes de la gastronomía, personalidades y público general alrededor del jamón ibérico.

Además de la participación del público en la competición, el Mundial reconocerá a diferentes personalidades por su labor en la difusión de la cultura del jamón, inaugurando una distinción que nace con vocación de consolidarse y crecer edición tras edición.

Tres días para encontrar al Mejor Jamón del Mundo

El Mundial del Jamón podrá visitarse en el Convento de Santo Domingo de Ronda durante tres jornadas y la entrada a la experiencia de cata tendrá un precio de 15 € e incluirá jamón ibérico y agua.

Viernes 4 de septiembre: 11:00 – 21:00 h

Sábado 5 de septiembre: 11:00 – 19:00 h

Domingo 6 de septiembre: 11:00 – 13:00 h

Con esta primera edición, el Mundial del Jamón aspira a convertirse en una cita anual que celebre el producto, sus territorios, sus productores y la cultura que existe detrás de cada pieza, proyectando el jamón ibérico como uno de los grandes embajadores gastronómicos de España ante el mundo.

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