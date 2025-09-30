La 3ª edición del Sparkling Wine Master by Tantum Ergo vuelve a convertir a Valencia en escaparate mundial - sparklingwinemaster.es

Valencia, 30 de septiembre de 2025.- El concurso de sumillería, auspiciado por Tantum Ergo, ha agotado inscripciones en solo 20 días y celebrará su gran final el 27 de octubre en Gastrónoma.

El Sparkling Wine Master by Tantum Ergo celebra este año su tercera edición con un éxito rotundo de convocatoria: todas las plazas disponibles se completaron en apenas 20 días, confirmando el creciente interés de los sumilleres españoles por un certamen único en su categoría.

La gran final tendrá lugar el 27 de octubre en Gastrónoma, la feria gastronómica profesional más importante del Mediterráneo, donde los finalistas demostrarán sus conocimientos, técnica y sensibilidad hacia los vinos espumosos en una jornada abierta al público y con gran proyección mediática.

Un concurso único en España

El Sparkling Wine Master se ha consolidado como una cita imprescindible para los sumilleres profesionales del vino. La competición incluye una primera fase teórica y de cata, y una final práctica en directo, donde los sumilleres se enfrentan a pruebas de servicio, maridaje y atención al detalle con espumosos de distintos orígenes y métodos.

Entre ellas destaca la puesta en escena de un servicio de Magnum Tantum Ergo Exclusive en 12 copas, emblema de la bodega que da nombre al certamen, y que se ha consolidado como el mejor cava de España con cuatro reconocimientos en lo que va de año, procedentes de fuentes críticas muy diversas: Tim Atkin, Wine Up, Verema y el concurso Civas Akatavino, alcanzando los 100 puntos que marcan la más absoluta excelencia en el mundo del vino.

Apoyos y proyección internacional

Organizado por la Agencia Efecto Directo, Bodegas Hispano Suizas y Gastrónoma, el concurso cuenta con el respaldo de Turisme Comunitat Valenciana, Euroselecció-Riedel y Concours Mondial de Bruxelles.

Su celebración en Valencia responde a una estrategia clara: posicionar a la ciudad como referente del cava y los espumosos españoles, y como destino enoturístico y vitivinícola internacional por excelencia.

En solo tres ediciones, el certamen ha atraído a decenas de sumilleres de primer nivel, ha generado una amplia repercusión en medios especializados y generalistas, y ha convertido a Valencia en un escaparate internacional para los vinos con burbujas.

Un escaparate de talento y futuro

Con destacados premios, botellas exclusivas de Tantum Ergo y la oportunidad de formar parte de jurados internacionales, el Sparkling Wine Master es hoy una plataforma de prestigio que impulsa la profesionalización de la sumillería y proyecta el valor de los espumosos españoles en el mundo.

La 3ª edición confirma que este certamen es mucho más que un concurso: es una celebración del talento, la excelencia y el futuro de los vinos espumosos, con Valencia proyectada en el centro del mapa internacional. Para más información y acreditaciones, se puede acceder a www.sparklingwinemaster.es.



