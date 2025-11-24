Eduardo Navarrete presenta en Vallsur su colección de bolsos ‘Musas’, en una cita que reunirá moda y música

- El diseñador será el encargado de presentar su exposición de bolsos inspirada en figuras icónicas del panorama cultural español el día 29 de noviembre

- Desde el 27 de noviembre el centro comercial vallisoletano se convertirá además en el punto de encuentro entre creatividad, diseño, moda y cultura musical

- Vallsur acogerá un desfile de moda de jóvenes talentos y una exposición de los alumnos de la Escuela Superior de Diseño (ESI) de Valladolid con 10 estilismos de artistas musicales

El diseñador español visitará Vallsur el sábado 29 de noviembre -de 12 a 14 horas- para compartir de manera personal el proceso creativo de la que se ha convertido en su primera colección de bolsos, así como la inspiración detrás de cada pieza y el enfoque artesanal de la producción; y mostrará el cortometraje que relata el proceso de diseño de su nueva obra. La colección de bolsos ‘Musas’ de Eduardo Navarrete permanecerá expuesta en el centro comercial hasta el 6 de diciembre.

‘Musas’ está compuesta por seis piezas únicas de piel hechas a mano y cada diseño está inspirado en figuras icónicas del panorama cultural español y en mujeres que han marcado su trayectoria artística, como Rosario Flores, Nieves Álvarez, Rossy de Palma, Alaska, Bibiana Fernández y La terremoto de Alcorcón. Los bolsos reflejan la personalidad de cada musa a través de formas, materiales y colores cuidadosamente seleccionados. Además, Navarrete contará con un espacio propio dentro de la zona expositiva: un área que recrea la esencia de los grandes ateliers, diseñada para que los visitantes se sientan parte del universo creativo del diseñador.

Por la tarde, la jornada culminará a las 18 horas con un gran desfile de moda que mostrará las tendencias de 2026 y que cerrará con los diseños de cinco jóvenes talentos de la Escuela Superior de Diseño (ESI) de Valladolid, premiados el pasado año. Estos diseñadores presentarán 15 looks exclusivos, en una pasarela donde la escenografía ha sido creada por estudiantes de la escuela y está inspirada en la estética musical de distintas épocas. El broche final llegará con un show musical a cargo de un DJ saxofonista acompañado de timbales y batería.

Vallsur punto de encuentro entre creatividad, diseño y cultura musical

La exposición de Eduardo Navarrete forma parte de un gran encuentro donde la moda, la música y el talento emergente serán los protagonistas de la semana en Vallsur. Desde el jueves 27 de noviembre, Vallsur acogerá una exposición creada por los alumnos de la Escuela Superior de Diseño (ESI) de Valladolid, compuesta por la réplica de 10 estilismos de artistas musicales que han marcado tendencia como Rosalía, Taylor Swift, Madonna o The Rolling Stones, entre otros, y que se podrá ver hasta el día 29 de noviembre.

La muestra se complementa con la propuesta ‘La banda sonora de tu época’, un recorrido inmersivo por las décadas de los 60, 80, 90 y 2000, compuesto por diferentes puntos de escucha para revivir los sonidos de cada generación y decorado según el estilo de cada una de las décadas. Todo ambientado con un área de visionado en las pantallas gigantes del centro comercial, que hará un recorrido por las épocas musicales y la moda.

La música será la protagonista también de la tarde del jueves 27 de noviembre -de 18 a 21 horas- con la actuación de dos DJs que ambientarán la exposición de los alumnos de la escuela ESI Valladolid, así como la tarde del viernes 28 de noviembre -de 20 a 21:30 horas-, con un concierto de Casanova y sus éxitos musicales.

Con este evento, Vallsur refuerza su apuesta por acercar al público propuestas culturales y experienciales que combinan moda, música e innovación, impulsando además el talento emergente y la creación local.

Vallsur: La banda sonora de tu estilo

Jueves, 27 de noviembre:

- Exposición alumnos Escuela Superior de Diseño y Moda ESI Valladolid: 10 estilismos artistas musicales. Hasta el día 29 de noviembre.

- Recorrido inmersivo por las décadas de los 60, 80, 90 y 2000

- Actuación DJs: de 18 a 21 horas.

Viernes, 28 de noviembre:

- Concierto de Casanova (El Quinto Elemento): de 20 a 21:30 horas.

Sábado, 29 de noviembre:

- Eduardo Navarrete presenta la exposición de su nueva colección de bolsos ‘Musas’: de 12 a 14 horas. (La exposición se podrá visitar hasta el 6 de diciembre en Vallsur).

- Desfile de moda: con los diseños de jóvenes talentos de la Escuela Superior de Diseño y Moda ESI Valladolid - a las 18 horas.

- A continuación, show musical a cargo de un DJ saxofonista.

