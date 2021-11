Emprendedores andaluces crean el gin tonic bajo en alcohol y en calorías

Disfrutar de un gin tonic a media tarde sin engordar ni renunciar al estilo de vida saludable. Esa es la propuesta de GINA Guiltless Spirit, el nuevo lanzamiento de tres jóvenes emprendedores con la que pretenden revolucionar el mercado de las bebidas espirituosas

Las tendencias healthy llevan años al alza. Los consumidores cada día son más conscientes de la importancia de llevar un estilo de vida sano y equilibrado. La gente hace más deporte, se comen más productos ecológicos, e intentamos beber menos. Prueba de ello es que el 95% de los españoles está tratando de reducir su consumo de alcohol, según un estudio del IWSR.



Motivados por ello, tres emprendedores andaluces han lanzado al mercado GINA Guiltless Spirit, la primera espirituosa creada para disfrutar de un gin tonic bajo en alcohol y en calorías.



GINA tiene una base London Dry Gin de 10º de graduación alcohólica. En su elaboración se utilizan 12 botánicos naturales entre los que destacan el enebro, el limón de Capri y la corteza de naranja amarga de Sevilla, ciudad donde se destila y embotella el producto.



Con GINA pretenden crear el Guiltless Spirit, que en palabras de sus creadores es “disfrutar sin remordimientos, no tener que renunciar a una vida saludable para tomar una copa entre amigos”. Y es que una copa de GINA con tónica zero equivale a tan sólo 18 calorías, frente a las más de 200 calorías que tiene de media un gin tonic tradicional. Además contiene la cuarta parte de alcohol, lo que la hace perfecta para no embriagarse en exceso ni sufrir desagradables consecuencias a la mañana siguiente.



Todo ello manteniendo el auténtico sabor de una ginebra fresca, cítrica y frutal. Y es que ese ha sido uno de los mayores retos durante el proceso de creación. "Tras realizar 94 pruebas distintas hasta dar con la fórmula que ha permitido rebajar el alcohol sin perder ni un ápice de sabor. El equipo se sintió como Edison cuando descubrió la bombilla" afirma Juan Aguaded, uno de los fundadores de la startup.



Son todas esas cualidades las que hacen de GINA el producto perfecto para tomar un gin tonic sin desmerecer el entrenamiento, la dieta, o simplemente no beber demasiado alcohol sin tener que renunciar a disfrutar de una copa social.



La pasada semana GINA fue seleccionada en los Premios de Innovación del Salón Gourmets de Madrid de entre los más de 2.000 productos presentados al certamen.



Influencers de la talla de Katerina Safarova ya se han hecho eco en sus redes sociales del descubrimiento de esta singular bebida. “Con el descubrimiento del viaje. Gin-Tonic para los que se cuidan” reza el copy de una de sus últimas publicaciones ( https://www.instagram.com/p/CQ02-iwpbAx/).



GINA está disponible a día de hoy en su web www.ginaspirit.es y en Amazon, además de numerosos establecimientos de hostelería.



Sobre la empresa

Not Another Spirits Company es una startup creada por dos amigos de Sevilla con el objetivo de crear bebidas espirituosas innovadoras. Su primer producto, Fuego Valyrio, un licor para chupitos lanzado en 2017, es líder de ventas en Amazon desde su entrada en el marketplace, y cuenta actualmente con presencia a nivel nacional en alimentación y hostelería.



