Enrique Tomás celebra Oktoberfest a bordo de Iryo con el menú más viajero

El cold dog ibérico de Enrique Tomás llega a los trenes Iryo para celebrar Oktoberfest con sabor español.

Barcelona, 14 de octubre de 2025. – Hasta el 19 de octubre, los viajeros de Iryo podrán disfrutar de una propuesta muy especial firmada por Enrique Tomás: el menú Oktoberfest, que une dos placeres universales —cerveza y jamón— con un toque innovador y 100% español.

El protagonista del menú es el Tomason, el cold dog ibérico creado por Enrique Tomás, una reinterpretación gourmet del clásico hot dog en versión fría y con el alma del jamón ibérico. Un producto pensado para comer fácil, disfrutar más y llevar a cualquier parte , perfecto para acompañar tus trayectos por tierra… o aire.

“Queríamos ofrecer algo divertido, sabroso y que represente lo nuestro —el jamón— con una vuelta de tuerca moderna. El Tomason es eso: la nueva era del masticado , una forma práctica de disfrutar del ibérico sin perder la calidad ni la emoción de un buen bocado”, explican desde el equipo de Enrique Tomás.

Con esta colaboración, la marca refuerza su compromiso de acercar el jamón ibérico a todos los momentos del día y a cualquier lugar del mundo, esta vez, a bordo de los trenes Iryo, donde la experiencia gastronómica se convierte en parte del viaje.

El menú Oktoberfest Enrique Tomás x Iryo estará disponible hasta el 19 de octubre en los trenes de la compañía, combinando una cerveza bien fría con el Tomason, la creación más práctica y sorprendente de la marca jamonera.

Porque celebrar también puede hacerse sobre raíles.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

