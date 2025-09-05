Enrique Tomás, patrocinador oficial de Latin GRAMMY Celebra: La Música de Andalucía

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca líder de jamón ibérico se suma a uno de los eventos más esperados del año, con un cartel estelar

Sevilla, 04 de septiembre de 2025 – Enrique Tomás, marca líder en el sector del jamón ibérico, participará como patrocinador oficial en el evento Latin GRAMMY Celebra: La Música de Andalucía que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre, en el Cartuja Center CITE de Sevilla.

La cita, organizada por La Academia Latina de la Grabación, se rendirá homenaje a las grandes leyendas musicales andaluzas con actuaciones en directo de más de 30 artistas.

No es la primera vez que Enrique Tomás acompaña a La Academia Latina de la Grabación en su desembarco en Andalucía: tras su participación en ediciones anteriores, la marca refuerza así su vínculo con la música y la cultura como pilares fundamentales de su identidad.

“El jamón es parte de nuestra cultura, igual que la música. Estar presentes en este evento es una forma de llevar nuestro mensaje a todo el mundo: que el jamón ibérico es mucho más que un producto, es una forma de vivir y de celebrar”, afirma Enrique Tomás, fundador de la marca.

La velada, que forma parte del calendario de eventos en la comunidad andaluza —iniciado en 2023, rendirá tributo a la profunda huella que Andalucía ha dejado en la música latina a través de voces inolvidables.

Como patrocinador oficial, Enrique Tomás ofrecerá una experiencia sensorial inolvidable a artistas, invitados y prensa: degustaciones de jamón ibérico de alta calidad, presentaciones del arte del corte en directo y maridajes cuidadosamente seleccionados, que pondrán en valor la tradición gastronómica como parte inseparable de la identidad andaluza.

Con esta participación, Enrique Tomás consolida su papel como embajador global del sabor español, apoyando eventos que promueven la cultura, el arte y las raíces que dan sentido a su trabajo desde hace más de 40 años.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

CONTACTOS DE PRENSA:

Laia Gómez – laia.gomez@enriquetomas.com / Tel. +34 664 39 57 71