Entrevista a Claudio Ponce; 'Un destino sin estrategia puede ser bonito, pero seguirá siendo invisible'

Madrid, 07 de mayo de 2025.-

Con una amplia trayectoria en marketing y comunicación estratégica, Claudio Ponce acaba de publicar La Estrategia del Pentágono, un libro que propone un modelo específico para activar el turismo en pueblos, municipios y pequeñas ciudades. Su enfoque, basado en cinco variables clave trabajadas en equilibrio, ya está despertando el interés de profesionales del sector.

¿Por qué era necesario un modelo como el que plantea en su libro?

Porque muchos destinos con potencial no tienen un problema de recursos, sino de dirección. No es escasez de ideas, sino falta de estrategia. El turismo no puede apoyarse solo en la intuición o la promoción aislada. Hace falta un sistema que permita ver el conjunto, priorizar y avanzar con coherencia.

¿Qué variables componen el modelo del pentágono?

Identidad o identificación de marca, atracciones, servicios, infraestructura y comunicación. Son las cinco patas del modelo. La clave no es trabajarlas por separado, sino en equilibrio. Cuando una falla, el destino se desequilibra. Por eso, más que un conjunto de instrucciones fijas, el libro propone una forma de pensar la estrategia.

¿El libro tiene enfoque teórico o práctico?

Completamente práctico. La primera parte desarrolla una metodología estratégica nueva, presentada con estructura de manual paso a paso. La segunda parte mantiene ese enfoque, orientado a la comunicación y al uso de inteligencia artificial aplicada al turismo. Todo está pensado para que cualquier destino, grande o pequeño, pueda aplicar el modelo de forma realista.

¿Qué papel juega la comunicación en todo esto?

Uno central. Un destino puede tener mucho para ofrecer, pero si no lo cuenta bien, nadie lo descubrirá. En el libro se trabaja cómo construir mensajes alineados con la identidad, cómo diferenciarse y cómo profesionalizar la comunicación con recursos limitados. Y, por supuesto, cómo aprovechar herramientas como la inteligencia artificial para lograrlo.

¿Qué le diría a alguien que está al frente de un destino pequeño y no sabe por dónde empezar?

Que empiece por lo que no se ve: su identidad. Y que no tenga miedo de contar su historia, aunque sea con acento, con fotos antiguas o con el tono que lo hace único. Esa es su fuerza, no su debilidad. En turismo no gana el que más habla, sino el que mejor sabe contar la historia.

