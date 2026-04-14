Un estudio de japoneo revela las preferencias en los viajes personalizados a Japón

Informe japoneo 2026 sobre viajes a Japón - japoneo

(Información remitida por la empresa firmante)

El análisis de 400 solicitudes reales de viajes a Japón desvela qué buscan los viajeros cuando planifican su experiencia en el país y cómo están cambiando sus prioridades

Madrid, 14 de abril de 2026.- El perfil del viajero que planea visitar Japón está evolucionando hacia una forma de viajar más consciente y adaptada a sus intereses. Así lo refleja un análisis de 400 solicitudes recibidas entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 por japoneo, agencia especializada en Japón, que permite identificar tendencias claras en cómo los viajeros plantean y estructuran su viaje al país.



Los datos muestran que la cultura, la gastronomía y la naturaleza son los principales motores del viaje: un 85 % de los viajeros muestra interés por los templos, un 78 % por la gastronomía japonesa y un 77 % por los entornos naturales. Además, un 66 % prefiere alojamientos tradicionales, lo que refuerza la búsqueda de experiencias más conectadas con Japón. En cambio, otros intereses habitualmente asociados al país, como el anime o el manga, se sitúan en un 32 %.



Estos datos reflejan qué tipo de experiencias quieren construir los viajeros. Se observa una intención clara de priorizar aquello que encaja con sus intereses personales, lo que condiciona directamente las decisiones de ruta, ritmo y tipo de actividades.



Este patrón también se refleja en el ritmo de viaje. El 57,8 % de los viajeros prefiere combinar días intensos con jornadas más relajadas, frente a un 26,5 % que opta por itinerarios centrados en "verlo todo". Esto apunta a una planificación más equilibrada, donde el objetivo es ajustar el itinerario del viaje para disfrutar de la ruta de una forma más sostenible.



En este contexto, la diversidad de intereses y formas de viajar hace más difícil encajar al viajero en un itinerario genérico. "Cada vez más personas quieren organizar su viaje en función de lo que realmente les interesa, en lugar de seguir una ruta cerrada", explica Ángela Martínez, cofundadora de japoneo, quien añade que "Japón es un destino tan amplio y diverso que cada viaje puede ser completamente distinto".



Sobre japoneo

Fundada en 2025, japoneo es una agencia especializada en viajes personalizados a Japón que opera desde España. Diseñan cada viaje desde cero, adaptándolo al perfil, intereses y forma de viajar de cada persona, con una planificación cuidada y un enfoque de turismo consciente. En sus primeros seis meses de actividad, más de 90 viajeros han confiado en la agencia para organizar su experiencia en el país, consolidando un modelo basado en la especialización y el conocimiento directo del destino.

Contacto

Emisor: japoneo

Nombre contacto: Ángela Martínez

Descripción contacto: Cofundadora y Marketing Manager de japoneo

Teléfono de contacto: 614443762